Come scegliere una VPN per iniziare al meglio il 2023

Il settore delle VPN presenta un gran numero di servizi che possono candidarsi al titolo di “miglior VPN” del 2023. Gli elementi da valutare sono diversi. Si parte dalla sicurezza e dalla privacy del servizio, elementi che devono essere sempre al massimo livello possibile e su cui non è possibile accettare compromessi.

Bisogna, inoltre, considerare anche la velocità della connessione. La migliore VPN non può non garantire una connessione senza limiti di banda, offrendo un servizio ad alta velocità. Da non sottovalutare, inoltre, l’importanza di poter utilizzare la VPN su tutti i propri dispositivi ed anche in contemporanea.

C’è poi il prezzo. Scegliere una VPN gratuita significa sottostare a troppe limitazioni. Meglio puntare su di una VPN completa e caratterizzata dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Con le promozioni di fine 2022 e inizio 2023 non sarà difficile trovare una VPN davvero conveniente, anche dal punto di vista economico.

L‘identikit della migliore VPN per il 2023 ci porta direttamente ad AtlasVPN, servizio sempre più di riferimento del settore. Con l’offerta attuale, infatti, AtlasVPN è disponibile con uno sconto dell’85% e con una spesa di appena 1,45 euro al mese. Basta scegliere il piano biennale (che include 6 mesi gratis aggiuntivi) per massimizzare i vantaggi. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

AtlasVPN: la scelta giusta per attivare la migliore VPN nel 2023

Le caratteristiche del servizio offerto da AtlasVPN rispecchiano al meglio tutti gli elementi che la migliore VPN del 2023 deve avere. Con AtlasVPN, infatti, è possibile ottenere:

una connessione sicura e privata grazie alla crittografia AES a 256 bit che protegge i dati di connessione e ad una politica no log che blocca qualsiasi tracciamento dei dati dell’utente

AltasVPN può essere attivata in pochi click, direttamente dal sito ufficiale qui di sotto:

Non mancano le alternative per chi è in cerca della migliore VPN del 2023. La tabella qui di seguito riepiloga le migliori disponibili al momento:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.