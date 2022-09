Come scegliere un lettore POS? 5 caratteristiche da considerare

Con l’obbligo di accettazione dei pagamenti digitali, gli esercenti devono per forza fornirsi di un lettore POS.

Se questa introduzione è fatta in maniera superficiale, tale strumento può risultare sconveniente e fastidioso. Di contro, se si individua un lettore con condizioni e qualità adeguate, può essere molto vantaggioso per l’attività commerciale.

Ma quali sono le caratteristiche da considerare per considerare ottimo un prodotto di questo genere?

In primis, va fatta attenzione ai costi. In molti casi questi sono nascosti o poco chiari, con un canone annuale che può pesare parecchio sulle tasche dell’esercente.

In seconda battuta, anche il costo del prodotto in sé può avere un certo peso specifico a livello economico. Un’altra caratteristica da tenere in considerazione sono le pratiche burocratiche.

In Italia, così come per tanti altri contesti, anche i lettori POS per essere attivati possono presentare tempi elevati e burocrazia complessa.

Scegliere un lettore POS di qualità può comportare a grandi vantaggi

La quarta caratteristica da considerare invece è collegata all’assistenza. In caso di problemi infatti, non tutte le piattaforme offrono adeguata copertura.

Infine, va tenuto conto anche di ciò che offre a livello software il POS scelto. I contesti più avanzati infatti, garantiscono dei sistemi in grado di monitorare i pagamenti, con storici e altri dati importanti a livello fiscale e non solo.

Il lettore POS Easy, offre una serie di vantaggi che lo rendono molto vantaggioso sotto tutti i punti di vista.

Stiamo parlando di uno strumento a canone zero, con costi chiari e contenuti (si parla dell’1,4% sulle transazioni). Le poche pratiche burocratiche e il supporto da parte di tecnici specializzati, sono altri vantaggi legati alla piattaforma proposta da Axerve.

E per quanto riguarda i costi? L’attuale promozione permette di acquistare il suddetto lettore con uno sconto del 70%. Ciò significa che è possibile ottenere tutti i vantaggi di POS Easy pagando solo 50 euro (più IVA).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.