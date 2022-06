Come scegliere una polizza vacanze davvero valida?

Avere certezze, quando ci si trova lontano da casa e magari all’estero, è una necessità giustamente molto sentita. Per questo sono sempre di più le persone che, in vista delle ferie, decidono di stipulare una polizza vacanze.

D’altra parte l’offerta online di certo non manca: sono molte le piattaforme più o meno note che offrono varie formule assicurative collegate in qualche modo al periodo vacanziero. Ma come è possibile individuare una polizza realmente utile, capace di far passare le ferie nel più totale relax?

Sottoscrizioni sicure e chiare, senza fastidiosi cavilli, sono un must in questo caso. La velocità di compilazione dei moduli e delle pratiche burocratiche, abbinate alla solidità dell’ente con cui si stringe l’accordo, sono altri requisiti fondamentali.

Tutte caratteristiche che rispecchiano pienamente quanto proposto da Frontier Assicurazioni con le sue polizze vacanze.

Frontier Assicurazioni: vivi in totale tranquillità le tue vacanze, qualunque cosa accada

Frontier Assicurazioni offre un servizio semplice ed immediato: sul sito ufficiale infatti, l’ente assicurativo propone un form nel quale vanno inseriti pochi e semplici dati come:

destinazione (anche più di una);

(anche più di una); data di partenza ;

; data di ritorno ;

; numero di viaggiatori ;

; relative fasce d’età.

Fatto ciò, cliccando su CALCOLA PREVENTIVO, è possibile ottenere un preventivo accurato che può includere varie voci come: spese mediche legate al covid-19, assistenza di viaggio, problemi con i bagagli, infortuni e tanto altro. Il tutto con massimali, dati vari e relativi costi per una trasparenza non sempre comune nel settore assicurativo.

Una procedura molto semplice che, anche chi non conosce il settore assicurativo, può completare in pochi e semplici passaggi. Il tutto con un unico fine: alleggerire i viaggi di tutti quei timori legati agli imprevisti che, in molti casi, possono rovinare una vacanza altrimenti splendida.

A rendere ancora più apprezzabile il progetto di Frontier Assicurazioni, vi è il pieno appoggio alla filosofia dei viaggi ecosostenibili sostenendo il progetto promosso a tale scopo dal sito climatecare.org.

