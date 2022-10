Come scegliere un hosting: 5 cose da sapere

La scelta dell’hosting è un passaggio fondamentale per qualsiasi progetto online e – al tempo stesso – una scelta importantissima poiché determinerà sia le performance che la sicurezza di un sito web. L’hosting, in poche parole, è la “casa” virtuale di un qualsiasi portale web, che permette quindi agli utenti di accedere a tutte le sue pagine online. Una scelta consapevole dell’hosting giusto permette quindi di ottenere il massimo da un sito web: ecco 5 cose che devi assolutamente quando cerchi un hosting, condivise dal team di Netsons.

1. Costo di hosting e dominio

Il primo aspetto da considerare è quello economico. È bene valutare il prezzo di un servizio sempre alla luce delle risorse offerte da ogni singolo piano hosting. Un servizio costoso ma con poche funzionalità è sicuramente meno appetibile, ma al tempo stesso un piano economico potrebbe presentare risorse scarse o insufficienti.

Se possibile, prediligi un piano hosting che preveda il dominio incluso: così risparmierai sicuramente che acquistandolo a parte. Ad esempio i piani Netsons di Hosting Web, Hosting SSD e Cloud Hosting sono pensati per adattarsi alle esigenze di tutti e – soprattutto – includono nel prezzo il dominio.

2. Risorse a disposizione e performance

Quello della performance è un aspetto da non tralasciare assolutamente: nessuno vuole presentare agli utenti un sito web lento o poco performante. Assicurati che il servizio scelto abbia caratteristiche che garantiscano prestazioni elevate, oltre che tutte le risorse necessarie (CPU, RAM, spazio web SSD, database, e-mail, etc.) e verifica la presenza di risorse in grado di incrementare la velocità di caricamento, come CDN o sistema di caching.

3. Strumenti di sicurezza e assistenza

La sicurezza è fondamentale per evitare l’attacco di hacker o malware. Perciò è importante che un hosting disponga di strumenti idonei a garantire la sicurezza del tuo sito web e di chi lo visita. Tra i più importanti c’è il Certificato SSL, necessario a crittografare i dati trasmessi dagli utenti. È importante, inoltre, che il servizio scelto offra una buona protezione anti DDoS e un Web Application Firewall (WAF). Una risorsa extra è rappresentata dai backup automatici, che permettono di mantenere al sicuro il proprio portale web e ripristinarlo in caso di problemi.

Tutti i piani hosting Netsosn offrono Certificato SSL gratuito incluso. I piano di Hosting Web e Hosting SSD, inoltre, includono Netsons Web Shield – un sistema di protezione antivirus e antimalware. I piani di Cloud Hosting offrono invece Netsons Web Shield PRO, con funzionalità di sicurezza e monitoraggio avanzate. Ogni server è monitorato 24 ore su 24 ogni 60 secondi dai tecnici per intercettare immediatamente eventuali problemi e risolverli.

4. Semplicità di gestione e hosting gestito

È meglio preferire un servizio di hosting con un’area clienti dall’interfaccia semplice e intuitiva. Lo stesso discorso vale per il pannello di gestione dell’hosting. Inoltre, quando si sceglie un piano, può essere comodo scegliere un hosting gestito. In questo caso ad occuparsi di tutte le attività di gestione tecnica è lo stesso provider: a te basterà gestire il tuo sito web.

Netsons, ad esempio, mette a disposizione un team qualificato e assistenza proattiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno.

5. Servizi aggiuntivi

Perché limitarsi ai servizi base quando puoi avere anche strumenti aggiuntivi per il tuo sito web? Il team di Netsons suggerisce di scegliere un hosting che offra anche IP dedicato, sistemi di cache avanzati, ulteriori strumenti antivirus e antimalware, spazio web aggiuntivo, CDN e Certificati SSL aggiuntivi.

I piani hosting di Netsons: una panoramica

Netsons offre tre diversi piani: Hosting Web, Hosting SSD e Cloud Hosting. Il primo – e più economico – è disponibile a partire da 2,20 euro al mese; inclusi nel prezzo troviamo fino a 1.000 GB di spazio web, supporto HTTP/2, backup giornalieri, Database MariaDB/MySQL e installazione semplice con un clic. Hosting SSD è invece pensato per siti web professionali, che necessitano di ottime prestazioni. A 3,34 euro al mese include: dischi SSD Datacenter Edition, spazio web espandibile, supporto HTTP/2, HTTP/3, opzione con database e caselle e-mail illimitati.

Terzo e ultimo è il piano Cloud Hosting, per siti e-commerce. Il prezzo è di 27 euro al mese e offre: risorse scalabili, database e caselle email sempre illimitati, accesso cPanel/WHM, IP dedicato solo per il tuo sito web, opzione Multisito. Tutti i piani Netsons beneficiano delle più recenti tecnologie:

cPanel, il pannello hosting facile e intuitivo

Let’s Encrypt , Certificato SSL gratuito

, Certificato SSL gratuito Installazione automatica di CMS

Funzioni di sicurezza per l’isolamento dell’account cPanel

Protocollo HTTP/2

Scalabilità per grandi performance

Turbo PHP per aumentare la velocità dei siti web

Netsons Web Shield, un avanzato sistema di protezione antivirus e antimalware

Protocollo Quic per trasferimento dei dati fino a 3 volte più rapido

Netsons SiteSpeed che dimezza i tempi di caricamento

Vuoi saperne di più? A questo link puoi trovare tutte le informazioni relative a Netsons e i piani hosting proposti.

