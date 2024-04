Come scrivere il proprio curriculum con ChatGPT

Cercare lavoro è una fase complessa, ma il primo passo fondamentale è senza dubbio la creazione del curriculum. Questo documento deve rappresentare efficacemente le esperienze passate e mettere in evidenza le competenze più rilevanti per la posizione lavorativa ricercata. In quanto, è di fondamentale importanza distinguersi tra i numerosi curriculum che ogni azienda riceve quotidianamente e che, dopo l’invio della candidatura diventa uno tra i tanti che vengono analizzati da un potenziale datore di lavoro per identificare i candidati più promettenti.

Nonostante la presenza di diversi servizi e strumenti sul web che permettono di realizzare un curriculum, e nonostante i numerosi consigli disponibili online, non è sempre chiaro da dove iniziare. Fortunatamente, è possibile sfruttare, anche in questo settore, le potenzialità degli strumenti AI, come ChatGPT. Ecco, quindi, come utilizzare ChatGPT per creare un curriculum da zero.

Come creare un curriculum con ChatGPT

La comunicazione diretta e rapida con i chatbot, come ChatGPT, consente di formulare domande e inserire prompt in pochi secondi. Questo permette, tra le molte attività, di creare un curriculum da zero o di migliorare uno già esistente in tempi brevi. Tuttavia, nonostante l’intelligenza artificiale si trovi a un punto di svolta nella sua evoluzione, rimane fondamentale modificare, correggere e personalizzare qualsiasi tipo di testo.

Nella pratica, per iniziare a sfruttare ChatGPT per la creazione del curriculum esistono due opzioni: utilizzare le funzionalità base di ChatGPT con accesso gratuito, oppure, con un abbonamento a pagamento, sfruttare i plugin disponibili nella versione ChatGPT Plus. Iniziando con le funzioni base, quindi con un account gratuito su ChatGPT, è essenziale comprendere come creare un curriculum vitae. Sebbene ChatGPT possa assistere nella creazione di un curriculum vitae, il processo potrebbe essere più complesso di quanto si possa immaginare. Il primo passo consiste certamente nel redigere una struttura generale del curriculum vitae per ottenere una prima bozza, per poi iniziare a creare il proprio curriculum vitae.

Il primo passo effettivo, quando si crea un curriculum vitae con ChatGPT, consiste nell’inserire una richiesta più generale, come ad esempio inserire un prompt del tipo: “Genera la struttura di un curriculum vitae ideale per trovare lavoro come agente immobiliare”. Ricordando che, come per qualsiasi richiesta fatta a ChatGPT, è necessario aggiungere dettagli come il tono, la lunghezza, la struttura. Dopodiché, proseguire inserendo ulteriori informazioni più personali, come le competenze acquisite, una dichiarazione o un riepilogo, un passo alla volta. Purtroppo, il processo non sarà certamente rapido, ma richiederà tempo e attenzione. Infatti, dalla prima struttura è poi possibile procedere al secondo passaggio, personalizzando gradualmente il curriculum vitae.

Come compilare con ChatGPT il proprio curriculum

La struttura rappresenta solamente la base per la creazione del curriculum con ChatGPT. Dopo aver ottenuto tutte le informazioni più utili, con il passaggio precedente, è possibile utilizzare il ChatBot per creare un riepilogo o un elenco delle proprie esperienze lavorative. Nello specifico, sarà sufficiente chiedere a ChatGPT di evidenziare le abilità più interessanti e utili per il tipo di lavoro che si sta cercando, iniziando a inserire nella richiesta a ChatGPT le esperienze professionali, specificando anche il proprio ruolo e i compiti svolti nel tempo. Questo aiuterà ChatGPT a creare un riassunto delle esperienze in modo semplice e lineare.

Una volta chiarite le migliori esperienze e come strutturarle all’interno del curriculum, è possibile chiedere a ChatGPT di aggiungere le date di inizio e fine applicabili al periodo dell’esperienza lavorativa, accelerando così l’inserimento di informazioni essenziali presenti su un curriculum. Inoltre, sarà possibile ottenere rapidamente suggerimenti su come migliorare una frase o esprimere un concetto in modo più fluido e chiaro. Ma soprattutto, ChatGPT si rivela essere lo strumento perfetto per personalizzare rapidamente il curriculum per ogni candidatura.

Come utilizzare ChatGPT per delineare le competenze del curriculum

Il passaggio fondamentale, per creare un ottimo curriculum con ChatGPT, consiste nell’unire le capacità dell’intelligenza artificiale con le modifiche personali. Prima di ogni modifica, è altresì importante ottenere da ChatGPT un riassunto o un testo che riesca a mettere in luce le competenze più rilevanti da inserire nel curriculum.

Per ottenere un curriculum perfettamente in linea con l’offerta di lavoro, è fondamentale includere nella richiesta a ChatGPT non solo le proprie competenze, ma anche le esigenze o le richieste specifiche dell’azienda presenti nell’annuncio di lavoro. Fornendo tutte le informazioni necessarie, ChatGPT sarà in grado di generare un riassunto o una serie di suggerimenti su quali esperienze e tipi di lavoro mettere in evidenza. In ogni caso, è importante ricordare che ChatGPT non genererà un curriculum perfetto immediatamente, ma può fornire i suggerimenti giusti per evidenziare le competenze più rilevanti per un tipo specifico di lavoro che si sta cercando, non solo nell’ambito della carriera e del lavoro, ma anche nel percorso di studi intrapreso prima della carriera. Anche se i datori di lavoro si concentrano spesso sulle esperienze e sul tipo di lavoro svolto, è sempre importante evidenziare anche il percorso accademico e tutte le competenze acquisite durante gli studi.

Tutte queste informazioni possono essere ottenute inserendo un semplice prompt che può essere modificato e gestito a seconda delle esigenze quando si cerca lavoro, come ad esempio “crea una lettera di presentazione accattivante in base alle mie competenze”, inserendo le competenze specifiche, o “aiutami a creare un curriculum che evidenzi le mie esperienze e competenze”. Successivamente, sarà necessario procedere in autonomia, organizzando tutte le informazioni e creando un curriculum adatto al tipo di lavoro che si sta cercando. Senza dubbio, ChatGPT è il supporto ideale da utilizzare quando non si sa da dove cominciare. Inoltre, la situazione può essere semplificata ulteriormente con ChatGPT Plus, sfruttando i suoi strumenti personalizzati.

Come scrivere un curriculum con un GPT personalizzato

La versione a pagamento di ChatGPT offre funzionalità personalizzate e facilita la creazione di un curriculum vitae più rapidamente rispetto alla versione gratuita. Questo risulta particolarmente vantaggioso nel caso in cui sia presente un curriculum da rinnovare, modificare o gestire in modo più efficace.

In particolare, è possibile selezionare GPT personalizzato su “Esplora GPT” e inserire “curriculum” nella barra di ricerca. Successivamente, basterà caricare una versione PDF del curriculum e inviare un messaggio a ChatGPT chiedendo di analizzarlo che fornirà i migliori consigli per perfezionarlo in pochissimi secondi. In ogni caso, indipendentemente dall’utilizzo della versione premium o gratuita, ChatGPT, sebbene possa richiedere alcune modifiche post-generazione, può essere un perfetto alleato per risparmiare tempo, rendere la scrittura più concisa e accattivante e ottenere riscontri su quelle esperienze lavorative che potrebbero risultare eccessivamente lunghe e non facilmente leggibili da parte di un datore di lavoro.