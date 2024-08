Come seguire Brescia-Palermo in streaming dall'estero

Oggi alle 20:30 si gioca la prima partita di Serie B! Il match in questione è Brescia-Palermo. Il calcio d’inizio sarà fischiato allo stadio Mario Rigamonti. Con questa partita si inaugura la nuova stagione 2024/23. Se sei in viaggio per lavoro o vacanza fuori dall’Italia scopri come poter vedere la partita in diretta streaming senza blocchi regionali. Attiva adesso NordVPN in offerta speciale.

Sono tante le VPN in commercio, ma questa è una tra le poche a offrire oltre 6100 server di proprietà con 61 Paesi di tutto il mondo ai quali collegarsi. Questo significa che ognuno viene aggiornato tempestivamente e regolarmente per aggirare qualsiasi censura e georestrizione. Così puoi vedere la Serie B in diretta streaming ovunque tu sia, come in Italia. Niente male vero? Tra l’altro, con la larghezza di banda illimitata, hai uno streaming senza buffering.

Brescia-Palermo in diretta streaming su DAZN

Anche quest’anno è DAZN ad avere l’esclusiva su tutte le partite di Serie B 2024-25 e fino al 2027. Perciò, se vuoi vedere Brescia-Palermo in diretta streaming, devi avere un abbonamento attivo valido. Scopri tutte le offerte a partire da soli 9,99€ al mese. Vediamo ora la formazione delle due squadre che inaugureranno la nuova stagione del campionato di Serie B.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Olzer, Galazzi; Borrelli. Allenatore: Maran.

(4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Olzer, Galazzi; Borrelli. Allenatore: Maran. Palermo (4-3-3): Gomis; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Blin, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Dionisi.