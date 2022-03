Come seguire il Gran Premio dell'Arabia Saudita dall'estero

La stagione 2022 della F1 è appena cominciata e dopo il primo Gran Premio del Bahrein, gli occhi dei fan sono già tutti puntati sul secondo appuntamento in calendario.

Dopo la straordinaria doppietta Ferrari, l’attenzione (e la pressione) è tutta sulla Red Bull che deve rispondere immediatamente alla sfida lanciata dal cavallino. Il Gran Premio dell’Arabia Saudita si preannuncia dunque una gara avvincente, il cui esito appare quanto mai imprevedibile.

L’evento, che prenderà il via alle ore 19.00 italiane di domenica 27 marzo, sarà trasmesso in diretta TV su Sky Uno, Sky Sport F1 HD e su Sky Go in streaming. Pur avendo un regolare abbonamento però, non tutti potrebbero godersi l’evento.

Chi non si trova sul territorio nazionale infatti, può andare incontro a tutti i limiti legati alla geolocalizzazione dei servizi. Un problema a cui si può ovviare solo attraverso una VPN di alto livello.

Gran Premio dell’Arabia Saudita dall’estero? Si può fare con una VPN

Per poter seguire un evento adrenalinico come un gran premio di F1, è importante utilizzare una VPN in grado di non appesantire la banda della connessione. In caso contrario, lo streaming presenta fenomeni come buffering o rallentamenti vari.

ExpressVPN, in questo senso, rappresenta una soluzione in grado di garantire buone prestazioni e non solo.

Un altro vantaggio, per esempio, sono le tante piattaforme su cui questa VPN funziona. Parliamo non solo di PC Windows, Linux o macOS, ma anche di mobile (iOS e Android) ma anche Apple TV, Kindle Fire, Chromecast, Roku ma anche console di gioco PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

I 160 server, sparsi in più di 94 paesi, abbinati a limiti di banda utilizzabile, rendono ExpressVPN una delle migliori soluzioni possibili all’interno dell’intero settore.

Infine, va anche tenuto conto dei costi legati al servizio. Per l’abbonamento annuale infatti, ExpressVPN viene offerta con il 35% di sconto rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che, questa VPN, costa solo 8,32 dollari al mese.

