MotoGP di Assen: come seguirlo GRATIS

Per la MotoGP, dopo la gara Germania con la vittoria di Quartararo dello scorso weekend, è già tempo del Gran Premio d’Olanda.

Con la classifica che vede l’appena citato pilota francese su Yamaha al comando del mondiale, sarà dunque il momento di difendere la sua leadership dai tanti e pericolosi avversari. Il pilota Aprilia Aleix Espargaró e Johann Zarco su Ducati, cercheranno infatti di rendere la vita difficile a Quartararo.

L’evento, che si disputerà sul circuito di Assen, offre un weekend intensissimo che partirà da Sabato, con prove libere di Moto3 a partire dalle8.55 del mattino, seguite alle 9.50 e alle 10.50 dalle sessioni rispettivamente di MotoGP e di Moto2.

Le qualifiche partiranno alle 12.30 per la categoria Moto3, alle 13.30 per la MotoGP e alle 15.10 per Moto2. Domenica 26 giugno invece, sarà tempo di gara: alle ore 11 sarà il turno della Moto3, seguita da Moto2 alle 12.20 e dalla MotoGP alle ore 14.

La competizione è disponibile in chiaro sulla rete televisiva svizzera RSI, ma come è possibile vedere l’emittente anche dall’Italia?

Gran Premio d’Olanda di MotoGP in chiaro con una VPN? Ecco come fare

Per poter seguire emittenti di altre nazioni, è indispensabile utilizzare una Virtual Private Network per sostituire il proprio indirizzo IP con quello di un altro paese.

Non tutti i servizi di questo tipo sono ideali per seguire uno streaming fluido come quello richiesto dall’evento in questione. In tal senso, le performance sono una priorità per evitare ogni qualsivoglia problema di buffering o simile.

In tal senso, la miglior soluzione sul mercato è con tutta probabilità Cyberghost. Stiamo parlando di un servizio che abbina standard di sicurezza elevatissimi a una velocità che si adatta perfettamente agli streaming audiovisivi.

Ciò è possibile grazie a un’infrastruttura impressionante, che comprende 100 location sparse in ben 91 paesi. Non solo: grazie all’attuale sconto, è possibile ottenere Cyberghost, attraverso sottoscrizione triennale, spendendo appena 1,94 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.