Come seguire le partite di Serie A di oggi: DAZN parte da 9,99 €/mese per alcuni utenti

Torna in campo la Serie A con l’8° giornata di campionato che si concluderà domenica 26 ottobre. In calendario ci sono tanti match molto interessanti, compresa la super sfida Napoli – Inter.
Il programma dell’8° giornata di Serie A
Ecco il calendario completo, con gli orari, delle partite dell'8° giornata. L'anticipo Milan – Pisa si è già giocato con un clamoroso pareggio. In programma ci sono alcuni match davvero importanti, come Napoli – Inter e Lazio – Juventus.
- Parma – Como: sabato 25 ottobre, 15:00
- Udinese – Lecce: sabato 25 ottobre, 15:00
- Napoli – Inter: sabato 25 ottobre, 18:00
- Cremonese – Atalanta: sabato 25 ottobre, 20:45
- Torino – Genoa: domenica 26 ottobre, 12:30
- Verona – Cagliari: domenica 26 ottobre, 15:00
- Sassuolo – Roma: domenica 26 ottobre, 15:00
- Fiorentina – Bologna: domenica 26 ottobre, 18:00
- Lazio – Juventus: domenica 26 ottobre, 20:45
