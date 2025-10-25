 Come seguire le partite di Serie A di oggi: DAZN parte da 9,99 €/mese per alcuni utenti
Torna in campo la Serie A e per alcuni utenti è possibile accedere a DAZN a partire da 9,99 euro al mese: ecco tutto quello che c'è da sapere.
Torna in campo la Serie A e per alcuni utenti è possibile accedere a DAZN a partire da 9,99 euro al mese: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Torna in campo la Serie A con l’8° giornata di campionato che si concluderà domenica 26 ottobre. In calendario ci sono tanti match molto interessanti, compresa la super sfida Napoli – Inter.

Tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming su DAZN. In via promozionale (ma solo per alcuni utenti) questo weekend è possibile attivare MyClubPass con un costo ridotto a 9,99 euro al mese per 12 mesi. 

Il piano in questione permette di seguire le partite della propria squadra del cuore. In alternativa, per accedere a tutto il catalogo di contenuti e a tutte le partite di Serie A c’è il piano Standard che parte da 34,99 euro al mese. 

Per scoprire le offerte in corso su DAZNbasta seguire il link qui di sotto. Se avete già un account potete loggarvi e verificare se il piano MyClubPass è disponibile anche per il vostro account.  La promo è valida solo per un breve periodo.

cresce-squadra-telecronisti-7a-giornata-serie-a-dazn

Il programma dell’8° giornata di Serie A

Ecco il calendario completo, con gli orari, delle partite dell’8° giornata. L’anticipo Milan – Pisa si è già giocato con un clamoroso pareggio. In programma ci sono alcuni match davvero importanti, come Napoli – Inter e Lazio – Juventus. Tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming su DAZN.

  • Parma – Como: sabato 25 ottobre, 15:00
  • Udinese – Lecce: sabato 25 ottobre, 15:00
  • Napoli – Inter: sabato 25 ottobre, 18:00
  • Cremonese – Atalanta: sabato 25 ottobre, 20:45
  • Torino – Genoa: domenica 26 ottobre, 12:30
  • Verona – Cagliari: domenica 26 ottobre, 15:00
  • Sassuolo – Roma: domenica 26 ottobre, 15:00
  • Fiorentina – Bologna: domenica 26 ottobre, 18:00
  • Lazio – Juventus: domenica 26 ottobre, 20:45

Per verificare le offerte in corso su DAZN, invece, potete dare un’occhiata al link qui di sotto e accedere al sito della piattaforma, da cui verificare la disponibilità di promozioni come quella legata al MyClubPass a 9,99 euro al mese. Quest’offerta è valida solo per alcuni giorni e solo per gli utenti selezionati.

Pubblicato il 25 ott 2025

Davide Raia
25 ott 2025
