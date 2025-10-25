Come seguire le partite di Serie A di oggi: DAZN parte da 9,99 €/mese per alcuni utenti

Torna in campo la Serie A con l’8° giornata di campionato che si concluderà domenica 26 ottobre. In calendario ci sono tanti match molto interessanti, compresa la super sfida Napoli – Inter.

Il programma dell’8° giornata di Serie A

Ecco il calendario completo, con gli orari, delle partite dell’8° giornata. L’anticipo Milan – Pisa si è già giocato con un clamoroso pareggio. In programma ci sono alcuni match davvero importanti, come Napoli – Inter e Lazio – Juventus. Tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming su DAZN.

Parma – Como : sabato 25 ottobre, 15:00

: sabato 25 ottobre, 15:00 Udinese – Lecce : sabato 25 ottobre, 15:00

: sabato 25 ottobre, 15:00 Napoli – Inter : sabato 25 ottobre, 18:00

: sabato 25 ottobre, 18:00 Cremonese – Atalanta : sabato 25 ottobre, 20:45

: sabato 25 ottobre, 20:45 Torino – Genoa : domenica 26 ottobre, 12:30

: domenica 26 ottobre, 12:30 Verona – Cagliari : domenica 26 ottobre, 15:00

: domenica 26 ottobre, 15:00 Sassuolo – Roma : domenica 26 ottobre, 15:00

: domenica 26 ottobre, 15:00 Fiorentina – Bologna : domenica 26 ottobre, 18:00

: domenica 26 ottobre, 18:00 Lazio – Juventus: domenica 26 ottobre, 20:45

