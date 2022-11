Come Spotify ma senza ads: ecco l'alternativa

Spotify Italia, nel 2021, ha raggiunto ben 14 milioni di utenti. Un numero che conferma la popolarità del servizio, lanciato nell’ottobre 2008 dall’omonima startup svedese, che mette a disposizione oltre 40 milioni di brani da ascoltare in streaming ovunque nel mondo. Di Spotify esistono due versioni: una a pagamento, a poco meno di 10 euro al mese, e una gratuita che però è soggetta a limitazioni e pubblicità.

Un’alternativa a Spotify che offra la possibilità di cambiare canzone senza limiti, senza nessun ads e che includa tutte le canzoni che vogliamo senza occupare spazio sul telefono sembra un’utopia, eppure esiste: parliamo di pCloud. Tecnicamente, si tratta di un cloud storage – uno tra i migliori del settore. Praticamente, tra le funzionalità che offre ai suoi clienti, c’è anche un media player integrato che all’occasione diventa una vera e propria alternativa a Spotify, con tanto di playlist.

Usare pCloud al posto di Spotify, ecco come fare

Il player di pCloud funziona in tutto e per tutto come quello di Spotify: è possibile mettere in pausa, skippare canzone, selezionare casualmente i brani, anche dallo schermo di blocco. Ed è anche piuttosto semplice e intuitivo da utilizzare. Prima di tutto è necessario registrare un account pCloud: gratis (con qualche GB gratuito a disposizione) oppure acquistando uno dei piani a vita offerti dalla piattaforma.

Dopodiché dovrai caricare i tuoi audio preferiti sul cloud: puoi farlo direttamente da computer, dallo smartphone o attraverso alcune piattaforme di terze parti come Google Drive. Il vantaggio è che, trovandosi su cloud, non occuperai spazio sul telefono. Scarica e installa l’applicazione su telefono o PC per accedere al tuo media player: dalla dashboard, clicca sull’icona a forma di nota musicale per accedere al player. E le playlist?

Per creare una playlist delle tue canzoni preferite, segui queste istruzioni:

Accedi al menu principale pCloud

Tocca l’icona a forma di nota musicale e si aprirà l’audio player integrato

Verrà caricata una lista delle tue playlist disponibili al momento

Per crearne una nuova, vai nella sezione “Canzoni”

Scegli i brani che vuoi aggiungere alla playlist e creala tramite l’apposito pulsante

Rinominala, aggiungi o togli le canzoni a tuo piacimento

Tutti i vantaggi di pCloud

Un cloud storage non contiene soltanto canzoni, ma anche ricordi: è possibile caricare su pCloud qualsiasi tipologia di file, dalle fotografie ai video fino ai documenti, per consultarli in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo grazie alla sincronizzazione automatica. La piattaforma offre, inoltre, ampie opzioni di condivisione tramite link (anche personalizzabili) e cartelle, gestione completa di tutti i file e opzioni di backup.

Tutti i file di pCloud sono al sicuro grazie ai protocolli di protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES. Un ulteriore livello di sicurezza è possibile aggiungendo al piano anche pCloud Crypto, l’opzione che permette di criptare lato client tutti i dati prima che vengano caricati nel cloud. Anche il prezzo è piuttosto conveniente: il provider offre piani lifetime, ovvero a vita. Ciò significa che una volta acquistato, lo spazio sarà tuo per sempre. Oltre ai GB gratuiti del piano free, sono disponibili a questo link il piano “Premium 500 GB” a 199 euro e “Premium Plus 2 TB” a 399 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.