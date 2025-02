Come Surfshark Antivirus ha rivoluzionato la sicurezza online

Se stai pensando all’antivirus come al programma installato sul PC che ti invia una notifica quando trova un file infetto sull’hard disk, non conosci come la sicurezza informatica sia molto cambiata. Oggi, soprattutto con la diffusione dei servizi digitali, siamo costantemente connessi a internet e, di conseguenza, esposti alle minacce di hacker e malintenzionati. È quindi necessario prevedere una protezione multilivello e Surfshark Antivirus è tra le migliori realtà a cui fare riferimento.

Tutti i livelli di protezione di Surfshark Antivirus

Surfshark Antivirus unisce diversi strumenti per proteggere la navigazione a 360°, dando all’utente la sicurezza e la tranquillità di non rinunciare ai servizi digitali senza esporsi ad attacchi informatici e violazioni della privacy.

Uno dei primi strumenti inclusi in Surfshark Antivirus è la VPN, che nasconde la posizione dalla quale ci si sta connettendo e cripta il traffico internet così da poter navigare in sicurezza anche accedendo alle reti Wi-Fi pubbliche. Inoltre è incluso nell’antivirus anche Alternative ID, l’innovativo strumento che permette di creare e-mail e identità virtuali così da non fornire alle piattaforme digitali i propri dati reali.

Surfshark Antivirus integra anche CleanWeb, per navigare online senza pubblicità invasive, evitando i siti malevoli e non lasciando tracce delle proprie preferenze e attività online. Molto interessante è poi Alert, il servizio che monitora costantemente il dark web per individuare tempestivamente eventuali fughe di dati sensibili.

Infine è importante sottolineare le funzionalità di Antivirus e Search. L’antivirus monitora attivamente il funzionamento di programmi e app così da identificare attività sospette prima che possano causare problemi. Search, invece, è i un motore di ricerca che dà risalto ai risultati organici, evitando la profilazione da parte delle agenzie di marketing.

Tutti questi strumenti rivoluzionari per la sicurezza sono inclusi nei piani Surfshark One (in offerta a 2,69€ al mese con uno sconto dell’85%) e Surfshark One+ (in offerta a 4,29€ al mese con un risparmio del 79%).