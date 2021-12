Come trarre il massimo dai selfie su Instagram

Studi statistici hanno dimostrato che gli scatti in cui compare un viso umano ha il 38% di probabilità in più di ricevere dei like rispetto a fotografie dove compaiono soltanto paesaggi o comunque soggetti non umani. Questo perché le immagini che contengono visi catturano molto di più l'attenzione degli utenti, è scritto nel nostro DNA tanto da aver dato vita ad un ramo del marketing che si basa proprio su questo principio: il neuromarketing.

Ovviamente non basta un selfie per ottenere l'engagement di cui abbiamo bisogno. Servono la giusta illuminazione, l'ambientazione e la posizione corretta per spiccare. Parlando, nello specifico, di Instagram ti accorgerai che è necessario conoscere alcune nozioni base per trarre il massimo dai tuoi scatti: puoi provare a lasciarti guidare da Domestika e dal suo corso specializzato di “selfie e video professionali per Instagram”. Venti lezioni (durata 4 ore e 20 circa) tenute da Mina Barrio, fotografa professionista ed esperta in Social Media, al momento in offerta esclusiva a soli 11,90 euro (invece di 39,99) grazie agli sconti dedicati al Cyber Monday.

Selfie e Instagram: un mondo tutto a sé

In questo corso imparerai a pianificare selfie e video selfie da zero, scegliendo illuminazione, ambientazione, angolazione e l'espressione migliore da usare in camera. Imparerai inoltre ad applicare uno stile comunicativo più personale e “tuo” all'interno del feed di Instagram, scegliendo quali momenti e avvenimenti della tua vita immortalare per te ed i tuoi follower. Al termine del corso sarai in grado di realizzare selfie e video che ti permetteranno di comunicare il tuo messaggio (o la tua attività) in modo più personale a chi ti segue: un elemento fondamentale per distinguersi dalla massa, in particolare per aspiranti influencers che vorrebbero trarne un vantaggio lavorativo.

Il corso, ricordiamo, è in offerta a 11,90 euro invece di 39,99. Avrai così accesso a venti videolezioni illimitate e disponibili su tutti i dispositivi (non solo PC ma anche smartphone, tablet o smart TV), più quattordici risorse aggiuntive. Il vantaggio più grande? La possibilità di imparare quando vuoi, dove vuoi e seguendo il tuo personalissimo ritmo. Al termin del corso, infine, riceverai un certificato di completamento personalizzato.