Come trasferire WhatsApp da Android ad iPhone

Trasferire i dati di WhatsApp tra dispositivi dotati di sistema operativo diverso è oggi impossibile per via ufficiale, ma fortunatamente esiste un modo molto semplice per farlo, ma bisognerà utilizzare il servizio offerto da AnyTransfer. Tra l'altro, per festeggiare l'inizio del nuovo anno, iMobile ha deciso di scontare l'acquisto della versione a vita del suddetto software, offrendo a soli 49,99 dollari anziché 69,99 dollari per un periodo di tempo limitato. Ma passiamo ora alla procedura per trasferire WhatsApp da Android ad iPhone.

Usare AnyTrans per trasferire WhatsApp da Android ad iPhone

Prima di iniziare però, bisognerà effettuare il download di AnyTranser, il quale potrà essere acquistato in versione completa direttamente dal sito Web ufficiale e ad un prezzo scontato per poco tempo. Questo potrà poi essere utilizzato sia su Mac che su PC Windows.

Una volta scaricato e avviato, bisognerà quindi connettere i due smartphone interessati tramite cavo USB (preferibilmente quello offerto in dotazione) e attendere che il programma li riconosca entrambi. A questo punto sarà necessario accedere al tab “Gestore di Messaggi Social” nella colonna di sinistra e selezionare WhatsApp tra quelli visibili in alto. Precisiamo inoltre che sarà anche possibile trasferire le chat da altre piattaforme di messaggistica rapida, tra cui Line e Viber.

Adesso non servirà altro che cliccare sulla voce “Trasferisci Adesso” nella casella dedicata a “WhatsApp al Dispositivo” e seguire i passaggi successivi per completare la procedura. Ovviamente la durata del processo dipenderà dalla quantità di dati da trasferire.

Vale la pena specificare inoltre, che con l'acquisto di AnyTransfer non si otterrà solo la possibilità di effettuare il passaggio delle chat, ma anche di gestire al meglio il proprio iPhone o iPad. Il suddetto software permetterà infatti di: gestire i dati sul dispositivo, effettuare backup, gestire i dati su iCloud, organizzare la libreria di iTunes, semplificare lo switch tra un dispositivo e l'altro, scaricare file dal Web, creare suonerie personalizzate, scaricare applicazioni e anche duplicare lo schermo sul computer.

Si tratta sicuramente di un software completo sotto ogni punto di vista e che permetterà di sfruttare al meglio e mantenere più al sicuro tutti i dati presenti sui device iOS e iPadOS.