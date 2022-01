Come trasformare il tuo sito in un business: il webinar gratuito

Ormai è chiaro a tutti che qualunque sia il proprio business, si deve sempre e comunque disporre di un sito Web. Quest'ultimo può infatti descrivere le proprie caratteristiche, offrire opzioni di assistenza e contatto, pubblicare annunci di ogni tipo e molto altro ancora. Un sito Web può quindi essere visto come un vero e proprio strumento per elevare il proprio business e portarlo sul livello successivo. Per farlo però, bisogna comunque prendere le giuste decisioni e gestire al meglio tutte le variabili in gioco. Capire come fare non è semplicissimo e per questo motivo, gli analisti di SiteGround hanno deciso di creare un Webinar completamente gratuito e accessibile a tutti, proprio per aiutare tutti gli utenti interessati pianificare al meglio tutte le strategie. Non mancherà poi anche uno sconto del 70% sul piano Hosting StartUp dedicato a chi si avvicina per la prima volta al mondo del Web. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Trasforma il tuo sito in uno strumento di business: il webinar di SiteGround aperto a tutti

Quanti sono gli strumenti che più vanno tenuti sotto controllo durante la gestione di un sito Web? La risposta è: essenzialmente quattro. Prima di tutto bisogna capire quali indicatori valutare in relazione alla strategia da attuare per il proprio sito, in secondo luogo, bisogna ovviamente definire i propri obiettivi e capire se questi possono essere effettivamente raggiunti, dopodiché bisogna imparare ad integrare i dati con Google Analytics e infine imparare a monitorare tutti i risultati e capire quali decisioni prendere i futuro per cercare di migliorarli.

Questi quattro punti saranno quindi al centro di tutto il webinar gratuito tenuto da Chiara Magnani, analista esperta in pianificazione strategica e controllo dei dati appartenente al gruppo di SiteGround. La riunione sarà gratuita e aperta a tutti il giorno 19 gennaio alle ore 19:00.

Durante il meeting ci sarà comunque modo di parlare anche del servizio di Hosting offerto dalla stessa azienda, essenziale per aprire le porte del proprio sito Web. Inoltre, grazie ad un'ottima offerta di inizio anno, sarà possibile risparmiare il 70% sull'opzione StartUp, la quale prevede la gestione di un sito Web e 10GB di spazio di archiviazione, adatto per piattaforme con circa 10.000 visitatori mensili. Sicuramente uno dei modi migliori per iniziare a costruire il proprio business online.