Come i truffatori possono rovinare le tue vacanze con il phishing

I truffatori non vanno mai in vacanza e, anche in occasione delle festività natalizie, sono attivi e pronti a trovare nuove vittime.

Attraverso la loro attività criminosa poi, essi sono in grado di rovinare le vacanze con una relativa facilità: attività come phishing, quando vi è alta richiesta di acquisto di regali online, è un assist troppo ghiotto per i cybercriminali.

Secondo la giornalista Katie Pelton del giornale The Gazzette, l’attività dei truffatori in questi giorni è frenetica. Sulla testata giornalistica in questione viene affermato come, con i tanti regali ordinati online, è facile essere ingannati da un messaggio che avverte di un pacco in attesa.

Le segnalazioni sul territorio americano, a quanto pare, sono molteplici e la prudenza sembra non essere più sufficiente. Un ottimo antivirus, può senza ombra di dubbio fare la differenza in questi contesti.

Scammer e truffatori non vanno in ferie: i tentativi per rovinare le tue vacanze

Che si spaccino per PayPal, una banca o un corriere, il modus operandi è sempre lo stesso: un SMS, una email o un’altra forma di comunicazione può spingere l’utente su un sito Web fasullo ma molto verosimile.

Una volta inserite informazioni personali, i cybercriminali possono impadronirsi degli stessi e, o utilizzarli in prima persona, oppure rivenderli sul Dark Web. Adottare una soluzione come Norton 360 Premium può risultare essenziale in questi frangenti.

Al di là del classico antivirus infatti, sono molteplici le utility che possono rendere la vita molto più difficile a scammer e truffatori vari.

Si parla di un password manager, ideale per proteggere le parole d’accesso utilizzate online, così come di una VPN integrata. Il sistema di monitor del Dark Web poi, permette di scoprire subito se, in qualche modo, i truffatori hanno rubato dei dati preziosi dai dispositivi.

