Come un cloud storage può avvantaggiarti sul lavoro

Forse non lo sai, ma un cloud storage può rivelarsi una risorsa molto utile per la tua attività. Sono diversi, infatti, i vantaggi che uno spazio di archiviazione può offrire sul luogo di lavoro: per questo motivo da qualche anno a questa parte le aziende, dalle piccole alle più affermate, hanno adottato questa tecnologia. Ma quali sono questi vantaggi? Oggi ti parleremo di come un servizio di cloud storage può avvantaggiarti sul lavoro.

1. Archiviare file per risparmiare

L’archiviazione dei file nel cloud, anziché localmente, può far risparmiare una notevole quantità di denaro dal punto di vista hardware. Molte imprese utilizzano immagini, audio e video anche piuttosto pesanti per migliorare le proprie attività e spesso questi occupano una parte significativa dello spazio sul disco rigido. Caricando in cloud, si va ad eliminare alla radice il problema, alleggerendo significativamente i PC che potranno mantenere alte performance a lungo termine.

2. Backup dei dati

Se sei il proprietario di un’impresa, sarai consapevole dell’importanza assoluta dei backup. Uno spazio di archiviazione cloud è in grado di semplificare il processo, consentendo ai tuoi dati di effettuare un salvataggio automatico anche mentre lavori. Così potrai proteggerli da qualsiasi eventualità, che si tratti di malfunzionamenti locali oppure furti.

3. Lavoro da remoto più semplice

Uno dei grandi vantaggi della tecnologia è la possibilità di creare dei veri e propri “uffici mobili” che siano al contempo funzionali. Il cloud si adatta perfettamente a questo tipo di necessità, poiché permette a tutti i membri di un team di accedere, sincronizzare e condividere i dati in qualsiasi luogo si trovino. Permettendoti così di portarti il tuo ufficio in viaggio con te.

4. Crescita pianificata

Per le imprese, specialmente se piccole, potrebbe rivelarsi utile la realizzazione di un piano di crescita che sfrutti tutti i vantaggi di un cloud senza però un investimento troppo significativo. Alcuni servizi permettono di iniziare con piani limitati, per poi andare gradualmente ad aumentarne le capacità di memoria, pagando così solo per i servizi di cui hai realmente bisogno. Inoltre, gran parte dei servizi sono auto-gestiti dalla società che li vende, così non dovrai ricorrere a tecnici per installare o gestire la piattaforma.

Un cloud per la tua impresa: quale scegliere?

Se sei alla ricerca di un servizio cloud per la tua impresa, noi ti consigliamo pCloud Business: una piattaforma completa e sicura per archiviare, sincronizzare e collaborare su file aziendali con i tuoi colleghi e dipendenti. pCloud offre un’ampia gamma di strumenti facili da utilizzare per aiutarti a controllare e ottimizzare il tuo flusso di lavoro, tra cui:

Team e livelli di accesso : organizza i tuoi dipendenti in team e imposta permessi di gruppo o livelli di accesso individuali;

: organizza i tuoi dipendenti in team e imposta permessi di gruppo o livelli di accesso individuali; Cartelle condivise : ottimizza il flusso di lavoro dei tuoi tram grazie alle cartelle condivise;

: ottimizza il flusso di lavoro dei tuoi tram grazie alle cartelle condivise; Commenti a file e cartelle : è possibile commentare i file per facilitare la collaborazione degli utenti, evitando piattaforme chat non sempre sicure;

: è possibile commentare i file per facilitare la collaborazione degli utenti, evitando piattaforme chat non sempre sicure; Monitoraggio delle attività: tutte le attività del tuo account saranno registrate in appositi registri dettagliati a cui poter accedere in qualsiasi momento.

pCloud Business, dopo una prova gratuita di 30 giorni, è disponibile in due piani di abbonamento, disponibili a questo link. “Business” (a partire da 7,99 euro al mese) offre 1 TB di spazio per utente, pCloud Encryption per crittografare tutti i dati, funzioni di controllo accessi & team e condivisione sicura dei file, 180 giorni di file versioning, per ripristinare le vecchie versioni di un file. “Business Pro” (a partire da 15,98 euro al mese) propone spazio di archiviazione illimitato e aggiunge alle funzionalità già incluse anche assistenza prioritaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.