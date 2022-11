Come un padre (Carlo Mazzone): guardalo in streaming

Carlo Mazzone, l’uomo e l’allenatore, raccontato da chi ha avuto la fortuna e il privilegio di condividere con lui un percorso professionale e non solo, nella pellicola Come un padre disponibile da oggi per lo streaming gratis su Prime Video. La visione è accessibile senza alcuna spesa aggiuntiva a tutti coloro in possesso di un abbonamento Amazon Prime attivo.

Guarda in streaming Come un padre

Scritto da Alessio Di Cosimo, Alessandra Kre e Francesco Trento in collaborazione con Iole Mazzone (nipote del mister), per la regia di Alessio Di Cosimo, vede tra i protagonisti alcuni tra coloro che hanno fatto la storia di questo sport: Roberto Baggio, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Marco Materazzi, Beppe Signori e Claudio Ranieri. Di seguito il trailer.

Carletto Mazzone, un allenatore da record con 795 panchine in serie A. La vita e le imprese calcistiche di uno degli ultimi pilastri di un calcio Romantico che non esiste più. Tutti conoscono il Mister ma pochi sanno chi è l’uomo che c’è dietro e quanto sia stato importante per la carriera e la vita di molti calciatori. Un uomo capace di restare nel cuore di tutti.

Tra i momenti più memorabili della sua carriera da tecnico, l’indimenticabile corsa verso la curva dell’Atalanta al termine di una rimonta firmata da Baggio, per il Brescia, dopo la promessa Se famo er tre a tre vengo sotto ‘a curva . Era il 30 settembre 2001.

È possibile accedere alla versione italiana della piattaforma anche dall’estero, semplicemente collegandosi alla Virtual Private Network di NordVPN, oggi in sconto del 63%. Così facendo viene assegnato un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.