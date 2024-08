Come usare ChatGPT per acquisire competenze nel 2024

Grazie all’intelligenza artificiale, acquisire competenze professionali richieste e ben retribuite, sta diventando sempre più facile. I casi d’uso di ChatGPT e degli altri chatbot AI, come Gemini di Google o Copilot di Microsoft, sono infiniti, ma uno dei modi più vantaggiosi è utilizzarli come supporto per definire e raggiungere obiettivi di carriera e di guadagno.

ChatGPT per acquisire competenze più richieste e retribuite

Ad esempio, se utilizzato correttamente, ChatGPT può fornire ispirazione e consigli utili su come acquisire nuove competenze in linea con la propria passione e aspirazioni.

Inoltre, questi sistemi AI sono in grado di aiutare chi non ha già una visione di carriera ben definita, supportando nella formulazione di un obiettivo professionale di lungo termine. Possono anche fornire una struttura pratica da seguire per massimizzare le possibilità di incrementare in modo significativo la propria retribuzione.

1. Identificare le competenze ad alto reddito da apprendere

Utilizzando Perplexity AI, uno strumento di ricerca alimentato dall’AI che si basa sui modelli di OpenAI (che sta dietro ChatGPT), si possono formulare domande come: “Quali sono le principali competenze ad alto reddito da apprendere nel 2024?” o “Quali sono le competenze ad alto reddito nel settore tecnologico/marketing (indicare il settore)?“.

Il motivo per cui è importante utilizzare Perplexity AI e non ChatGPT è che ChatGPT molto probabilmente fornirà informazioni obsolete, dato che l’ultimo aggiornamento delle sue conoscenze risale all’aprile 2023. Ciò significa che, al momento in cui scriviamo, si è perso quasi un anno e mezzo di aggiornamenti e dati e, poiché le competenze si evolvono così rapidamente, potrebbero esserci informazioni chiave sulle competenze che ora sono irrilevanti o più rilevanti di prima.

Quindi, per informazioni e ricerche aggiornate, è meglio usare Perplexity invece di ChatGPT.

2. Creare un piano di apprendimento personalizzato

Una volta identificate le abilità ad alto reddito che si desidera imparare, il passo successivo è quello di creare un piano per assicurarsi di rispettare i propri obiettivi. Questo vi aiuterà a rimanere motivati e a dare una struttura al vostro percorso professionale.

Potreste quindi creare un prompt che descriva in dettaglio i vostri obiettivi di carriera e finanziari e quale abilità ad alto reddito vorreste sviluppare, e poi chiedere a ChatGPT: “Crea un piano di apprendimento personalizzato, con tempistiche dettagliate, in modo che io possa imparare l’abilità XYZ entro (data finale)”.

Potete anche dargli un’altra richiesta, come ad esempio: “Suggerisci risorse, corsi online, libri ed esercizi pratici per aiutarmi a sviluppare le mie competenze”.

3. Scomporre concetti complessi

ChatGPT può aiutarvi a capire concetti complessi usando un linguaggio da profani. Questo è molto utile se state cercando di introdurvi a un argomento e state lavorando a livello di principianti. Per esempio, se state cercando di imparare tecniche di codifica avanzate, modelli finanziari o strategie di marketing digitale, potreste chiedere a ChatGPT una domanda come:

“Spiega XYZ a me, un principiante, in termini digeribili, passo dopo passo, da profano”.

4. Esercitarsi e ricevere feedback con ChatGPT

Potete anche fare un ulteriore passo avanti e chiedere a ChatGPT di aiutarvi a mettere in pratica le vostre nuove competenze, chiedendogli di aiutarvi a ripassare, di darvi un quiz di prova o di suggerirvi eventuali miglioramenti al vostro lavoro.

5. Imparare a risolvere i problemi

Per sviluppare le proprie abilità, basta proporre a ChatGPT degli scenari e chiedere una soluzione ideale. Questo vi aiuterà a pensare in modo creativo, fuori dagli schemi, e vi permetterà di esplorare diversi modi in cui le vostre competenze ad alto reddito potrebbero essere utilizzate nella vostra carriera e sul posto di lavoro.

Ad esempio, “Come affrontereste un progetto in cui il cliente ha bisogno di un aumento del 15% del traffico del sito web entro tre mesi?” può aiutarvi a far girare gli ingranaggi e a farvi venire nuove idee che forse non avevate mai concepito prima.