Come usare Ideogram 2.0 per generare immagini AI incredibili

Ideogram 2.0 porta la generazione di immagini AI a un livello superiore, offrendo funzioni avanzate che migliorano la qualità del design e il rendering del testo. Questo aggiornamento si basa sui punti di forza di Ideogram 1.0, rendendo più facile la produzione di immagini straordinarie per qualsiasi progetto.

Generare immagini AI con Ideogram 2.0 è piuttosto semplice, indipendentemente dal livello di competenza. Questo strumento, infatti, permette di creare immagini straordinarie in pochissimo tempo, dando libero sfogo al proprio potenziale creativo.

Generare immagini AI con Ideogram: guida passo passo

Ideogram 2.0 integra funzionalità avanzate che migliorano il design delle immagini generate e la resa del testo. Il risultato sono immagini dall’aspetto più naturale e accattivante. La nuova versione inoltre, rende ancora più semplice per tutti produrre contenuti visivi incredibili. Ecco come!

1. Registrazione dell’account

Per utilizzare Ideogram, il primo step è registrarsi al sito, utilizzando direttamente il proprio account Google o Apple, che consentirà di generare fino a 10 immagini gratuite al giorno.

2. Aprire lo strumento di generazione delle immagini

Fare clic sulla finestra di dialogo intitolata “Describe what you want to see” (Descrivi ciò che vuoi vedere). Qui si inseriscono le idee creative per la generazione dell’immagine.

3. Scegliere lo stile

Nella finestra di dialogo, selezionare lo stile che si preferisce tra: General, Realistic, Design, 3D o Anime, in base alle esigenze del proprio progetto. Di default è impostato su “Auto”.

4. Selezionare il modello e i parametri

Sul lato destro della finestra di dialogo sono disponibili altri parametri:

Magic Prompt : impostare su Auto, On o Off per controllare i suggerimenti di prompt.

: impostare su Auto, On o Off per controllare i suggerimenti di prompt. Ratio : selezionare 9:16, 1:1 o 16:9 per le dimensioni dell’immagine.

: selezionare 9:16, 1:1 o 16:9 per le dimensioni dell’immagine. Visibility : Scegliere Pubblico o Privato per le impostazioni dell’immagine.

: Scegliere Pubblico o Privato per le impostazioni dell’immagine. Model : Assicurarsi che sia selezionato il modello 2.0 per utilizzare le funzioni più recenti.

: Assicurarsi che sia selezionato il modello 2.0 per utilizzare le funzioni più recenti. Color Palette: Regolare la tavolozza dei colori per il progetto.

5. Inserire il prompt

Digitare ora la richiesta di testo nella casella di immissione per guidare l’AI nella creazione di un’immagine specifica.

Ad esempio: “Ritratto in stile fotorealistico di una ragazza che passeggia in un parco autunnale. Indossa un maglione rosa e blu oversize, jeans strappati e stivali marroni. I suoi capelli biondi sono mossi dal vento. Sullo sfondo un viale alberato con foglie arancioni che cadono, panchine di legno e lampioni accesi nel tardo pomeriggio. La ragazza sorride guardando in lontananza, con le mani in tasca. La scena ha una luminosità soffusa e toni caldi“.

6. Generare le immagini

Dopo aver inserito il prompt e selezionato le impostazioni appropriate, fare clic sul pulsante “Generate”. Ideogram 2.0 creerà fino a quattro immagini in base alle indicazioni fornite.

7. Perfezionare i risultati

Fare clic su una qualsiasi immagine generata per visualizzare i dettagli, i suggerimenti per il Remix o per ingrandire l’immagine (Upscale). È anche possibile copiare i prompt delle altre immagini presenti nella Gallery, come ispirazione per le nuove generazioni.

8. Gestire le immagini

Andare su “My images” Aprire la scheda per visualizzare e gestire le immagini generate. Questa funzione consente di tenere traccia delle proprie creazioni e di apportare le modifiche necessarie.

Con questi passaggi, è possibile iniziare facilmente a creare immagini AI con Ideogram 2.0.

Quali sono le novità e i miglioramenti di Ideogram 2.0?

Con Ideogram 2.0 sono state introdotte numerose ed entusiasmanti novità. I principali aggiornamenti che contraddistinguono questa versione sono:

Migliorato il controllo dello stile dell’immagine: è possibile scegliere tra stili come Realistic, Design, 3D e Anime per soddisfare le esigenze del progetto. Ora è anche possibile generare immagini in qualsiasi rapporto di aspetto, compresi formati insoliti come 3:1 e 1:3.

Stile Realistic: Crea immagini AI realistiche che sembrano foto vere, con texture migliorate e caratteristiche umane realistiche, perfette per i progetti che richiedono un tocco di realismo.

Stile Design: Questo stile migliora la precisione del testo nelle immagini, rendendolo ideale per la progettazione grafica, la stampa su richiesta, i poster e i contenuti dei social media, soprattutto quando si lavora con testo lungo o stilizzato.

Controllo della tavolozza dei colori: Ottenete un controllo preciso sulle tonalità di colore delle immagini per mantenere la coerenza del marchio o ottenere effetti artistici specifici.

Qualità delle immagini migliorata in tutti i modelli: Tutti i modelli producono ora immagini di qualità superiore, in modo che i progetti abbiano un aspetto ottimale.

Accesso all’API: perfetta per gli sviluppatori e le aziende che desiderano migliorare le proprie applicazioni.

Applicazione mobile: È possibile accedere a tutte le funzionalità attraverso la nuova applicazione mobile, che consente di creare e modificare immagini in qualsiasi momento e ovunque.

Trucchi per generare immagini AI con Ideogram 2.0

Per ottenere risultati all’altezza della propria immaginazione, è importante sapere come sfruttare le funzioni di Ideoagram in modo efficace. Ecco alcuni trucchi per generare immagini AI di grande effetto.

Scegliere lo stile giusto per il progetto : Scegliere tra stili come Realistic, Design o Anime per adattarlo al tono e allo scopo dell’immagine. Ogni stile è ottimizzato per ottenere risultati diversi.

: Scegliere tra stili come Realistic, Design o Anime per adattarlo al tono e allo scopo dell’immagine. Ogni stile è ottimizzato per ottenere risultati diversi. Utilizzare prompt precisi e dettagliati : Più specifiche sono le istruzioni di testo, meglio l’IA capirà ciò che si desidera. Includere dettagli su colori, texture e stili aiuta a ottenere risultati decisamente migliori!

: Più specifiche sono le istruzioni di testo, meglio l’IA capirà ciò che si desidera. Includere dettagli su colori, texture e stili aiuta a ottenere risultati decisamente migliori! Usare il controllo della tavolozza dei colori : Usare la funzione della tavolozza dei colori per correggere le immagini dell’AI e garantire che le immagini corrispondano alla tavolozza dei colori del proprio marchio o a specifiche preferenze estetiche.

: Usare la funzione della tavolozza dei colori per correggere le immagini dell’AI e garantire che le immagini corrispondano alla tavolozza dei colori del proprio marchio o a specifiche preferenze estetiche. Sperimentare con i rapporti d’aspetto : utilizzare rapporti d’aspetto unici come 3:1 o 1:3 per creare composizioni visivamente accattivanti che si distinguono.

: utilizzare rapporti d’aspetto unici come 3:1 o 1:3 per creare composizioni visivamente accattivanti che si distinguono. Regolare la qualità del rendering per ottenere la resa migliore : Scegliere l’impostazione di qualità più alta quando si esegue il rendering dell’immagine finale per ottenere immagini nitide e dettagliate.

: Scegliere l’impostazione di qualità più alta quando si esegue il rendering dell’immagine finale per ottenere immagini nitide e dettagliate. Sfruttare l’ispirazione della comunità: Sfogliare le immagini generate pubblicamente per trovare ispirazione e vedere cosa funziona bene. Imparare dagli altri può stimolare nuove idee e migliorare le proprie creazioni!

Quanto costa Ideogram 2.0?

Ideogram 2.0 offre diversi piani tariffari per soddisfare le esigenze creative di tutti, dalle opzioni gratuite per i principianti alle funzioni avanzate per i professionisti. Nel momento in cui scriviamo, l’abbonamento Basic costa 7 dollari al mese, con 400 crediti prioritari al mese (fino a 1.600 immagini), l’abbonamento Plus 16 dollari al mese, con 1.000 crediti prioritari al mese (fino a 4.000 immagini), e l’abbonamento Pro 48 dollari, con 3.000 crediti prioritari al mese (fino a 12.000 immagini).

Il sistema di crediti per la generazione di immagini su Ideogram 2.0

Ogni piano prevede un certo numero di crediti, che vengono utilizzati per generare le immagini. Il numero di crediti necessari dipende dalla versione del modello e dalla qualità di rendering scelta:

Modello 2.0: