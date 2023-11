Come usare le nuove funzionalità AI di FigJam

Figma, la famosa piattaforma di progettazione collaborativa, ha creato FigJam, un nuovo strumento di lavagna digitale per facilitare il brainstorming e la comunicazione tra designer e non. FigJam si avvale delle ultime innovazioni di intelligenza artificiale di Figma, introdotte a giugno 2023, per offrire funzionalitàAI utili, come la conversione automatica dei disegni in forme, la generazione di emoji e sticker personalizzati e la creazione di diagrammi e flussi di lavoro. FigJam ha annunciato le sue prime funzionalità di intelligenza artificiale a novembre 2023, rendendo il processo creativo ancora più semplice e coinvolgente.

Figma, la famosa piattaforma di progettazione collaborativa, ha integrato l’intelligenza artificiale nella sua offerta a partire dalla metà del 2023. La funzione Diagramma, che permette di creare facilmente diagrammi e flussi di lavoro, è stata presentata a Config 2023, l’evento annuale di Figma. In quell’occasione, non è stata annunciata nessuna novità per FigJam, la lavagna digitale collaborativa dell’azienda, ma è stato anticipato che altri strumenti AI sarebbero arrivati in futuro.

A novembre 2023, sono stati svelati i primi strumenti nativi AI di FigJam. La lavagna digitale di Figma aiuta già i designer, ma anche i non addetti ai lavori, a organizzare e strutturare il loro lavoro con funzioni di collaborazione e gestione. Con l’aggiunta dell’intelligenza artificiale, questo processo diventa ancora più fluido e intuitivo.

Come usare FigJam

Grazie all’integrazione dell’AI, con FigJam è possibile trasformare i disegni in forme, generare emoji e sticker personalizzati, creare diagrammi e flussi di lavoro e ricevere suggerimenti per automatizzare, organizzare e risparmiare tempo. L’intelligenza artificiale di FigJam è come un assistente virtuale per il team, che aiuta a semplificare le attività e a migliorare la collaborazione.

1. Generazione di prompt testuali

Un modo efficace e creativo per generare contenuti usando l’AI è usare il generatore di prompt testuali. FigJam sfrutta la tecnologia OpenAI per creare funzioni utili e semplificate per i suoi utenti.

La casella del generatore AI si trova cliccando sull’icona “Generate” in alto a sinistra. Basta scrivere cosa si vuole fare nello spazio di lavoro collaborativo, cliccare su Generate e FigJam produrrà i risultati.

Ecco alcuni esempi di richieste che si possono fare:

Crea un’attività per rompere il ghiaccio per x membri del team (es. creare una lavagna digitale con domande divertenti e stimolanti per i colleghi);

Organizza una riunione di inizio settimana (es. si può usare la funzione Diagramma per creare un’agenda visiva e interattiva per la riunione, dove inserire gli obiettivi, i temi, i compiti e le scadenze della settimana in modo chiaro e ordinato. È possibile anche aggiungere emoji, sticker e commenti per rendere la riunione più coinvolgente e collaborativa);

Pianifica il calendario di una settimana in base a x scadenza (es. la funzione Gestione permette di creare un piano d’azione dettagliato e realistico in base a una data scadenza. È possibile assegnare i ruoli, le responsabilità e le priorità a ogni membro del team, e visualizzare il flusso di lavoro e le dipendenze tra le attività. Si può anche integrare il calendario di FigJam con altre applicazioni come Google Calendar, Outlook o Slack per sincronizzare le informazioni e le notifiche).

Si possono fare richieste testuali molto precise e dettagliate. Più i prompt sono specifici, più i risultati saranno pertinenti e utili. Come promemoria, FigJam AI è in modalità open beta dal 7 novembre 2023 e Figma dichiara che “i risultati dell’AI possono essere fuorvianti o errati“. Tuttavia, con il feedback, il generatore AI di FigJam può migliorare e dare risultati quasi sempre perfetti.

2. Prompt click-and-go

Oltre al generatore di prompt testuali, FigJam AI offre anche numerosi prompt click-and-go (opzioni rapide). Questi sono immediatamente disponibili, ma si adattano anche al modo in cui il proprio team ha utilizzato FigJam in precedenza. È anche possibile mescolare i prompt “click-and-go” con quelli testuali.

Inoltre, se si comincia sempre le sessioni collaborative di FigJam con una di brainstorming di 5 minuti, l’intelligenza artificiale di FigJam lo rileverà e lo proporrà come prompt click-and-go, facendo risparmiare tempo nelle proprie attività quotidiane.

I prompt click-and-go si trovano sotto l’icona Generate, accanto alla casella di testo.Sono basati sul tipo di attività che s’intende svolgere, come brainstorming, feedback, presentazione o altro.

3. Note adesive per tema

Con le nuove funzioni AI, è possibile organizzare le note adesive in modo automatico e intelligente. L’intelligenza artificiale riconosce i temi principali delle note e le raggruppa in base alla loro affinità. Non bisogna preoccuparsi di creare le categorie manualmente: l’intelligenza artificiale lo fa al posto nostro. In questo modo, si può avere una visione più chiara e ordinata delle proprie idee e dei feedback.

4. Riassunto istantaneo

FigJam è un ottimo strumento per condividere informazioni, pensieri e molte idee. Per una migliore organizzazione, si possono raggruppare le note adesive del proprio team in base ai temi. Tuttavia, la quantità di informazioni può essere ancora eccessiva. Per questo, si può usare lo strumento di riepilogo AI.

Basta selezionare il testo, gli elementi e i commenti con il cursore, fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Summirize. L’intelligenza artificiale di FigJam crea rapidamente un mini-documento che sintetizza tutte le informazioni in modo più leggibile. I punti e i paragrafi sono organizzati in modo fluido e comprensibile per tutti.

La finestra riassuntiva è facile da spostare sullo schermo, da copiare e anche da collegare. Si possono inviare le informazioni riassunte a chiunque per una condivisione veloce.

Come accedere alle funzioni AI di FigJam

Figma offre ai suoi utenti la possibilità di usare gratuitamente fino a 3 tavole delle sua lavagna digitale collaborativa. Per avere accesso illimitato a FigJam, è necessario sottoscrivere uno dei piani di abbonamento a FigJam, che hanno un costo di 12 o 15 euro al mese.

Dal 7 novembre 2023, le funzioni di intelligenza artificiale di FigJam sono disponibili in una beta aperta. Questo significa che chiunque abbia accesso a Figma può provare gli strumenti AI di FigJam e condividere il proprio feedback. Figma non ha ancora comunicato se le funzioni AI rimarranno gratuite per sempre. In ogni caso, il limite di 3 tavole FigJam per gli utenti gratuiti non cambierà.

L’intelligenza artificiale al servizio della creatività e della collaborazione di gruppo

La lavagna collaborativa potenziata con l’AI propone una serie di funzioni che possono aiutare a risparmiare tempo, a migliorare il clima di gruppo e a facilitare la comprensione tra i membri del team. FigJam non è solo uno strumento per creare lavagne ben progettate, ma anche una risorsa preziosa per i non addetti ai lavori che collaborano con i team di designer. Le sue funzioni di intelligenza artificiale sono semplici da usare e si integrano bene con l’interfaccia e l’esperienza utente di FigJam.