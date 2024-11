Come utilizzare ChatGPT per la propria azienda

ChatGPT e gli altri tool di AI generativa possono essere utili praticamente per qualsiasi azienda. E non serve spendere un patrimonio per migliorare il proprio lavoro. ChatGPT Plus ad esempio, costa 20 dollari al mese, una cifra più che ragionevole da investire per un’attività. Però c’è un problema: se non non si danno a ChatGPT informazioni specifiche e dettagliate, l’AI risponde con consigli altrettanto generici e quasi sicuramente banali.

Se ad esempio gli si chiede “Scrivimi un blog sull’argomento X” o “Crea un business plan per la mia attività Y“, ChatGPT non avendo abbastanza dettagli, può rispondere con consigli troppo vaghi e ovvi.

Come usare ChatGPT per gestire la propria azienda

Il punto è che ChatGPT da solo non sa nulla della propria attività, dei prodotti/servizi che si offrono, dei clienti, delle difficoltà, ecc. Senza una conoscenza specifica e un contesto, non sarà mai in grado di fare un lavoro personalizzato e di valore in automatico. Il chatbot di OpenAI è senza dubbio uno strumento potente, ma va comunque guidato passo passo per ottenere il massimo.

Ma non bisogna disperare, c’è un modo per assicurarsi che ChatGPT dia consigli utili e mirati per una specifica situazione. Il segreto è fargli fare qualche domanda per capire meglio il contesto della propria azienda, le opportunità e le sfide che si devono affrontare.

Ecco alcuni prompt già pronti da usare per farsi aiutare da ChatGPT nelle attività di tutti i giorni, ma in modo personalizzato e specifico. Che si tratti di capire come rispettare le normative per un progetto, di mettere in sicurezza i propri sistemi, di creare una campagna social da urlo, di scrivere le FAQ del sito web, di preparare un business plan per chiedere un finanziamento o di scrivere un post del blog che spacca, c’è un prompt per ogni esigenza.

Naturalmente, si possono usare così come sono o personalizzarli ulteriormente per renderli ancora più pertinenti alla propria situazione. In ogni caso, sono tutti ottimi spunti per chi vuole iniziare a sfruttare l’AI in modo personalizzato.

Esempio 1: Esaminare le normative di conformità relative a un progetto

Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT: “Ho bisogno che mi aiuti a creare un elenco di tutti gli obblighi di conformità e normativi relativi a un progetto che sto pianificando. Fammi delle domande, una alla volta, per ottenere tutte le informazioni necessarie. Quindi crea un elenco di azioni in ordine di priorità, passo dopo passo, che devo intraprendere per assicurarmi di essere pienamente conforme“.

Esempio 2: Comprendere i requisiti di sicurezza informatica

Le minacce informatiche sono all’ordine del giorno. Quando si ha un’azienda non si possono sottovalutare i rischi. Ecco il prompt per ChatGPT: “Ho bisogno del tuo aiuto per capire cosa fare per garantire che la mia azienda sia protetta dalle minacce alla sicurezza informatica. Fammi delle domande sulla mia attività, una alla volta, per ottenere tutte le informazioni necessarie. Quando sei pronto, crea una strategia passo dopo passo per implementare le misure di cybersecurity in modo specifico per la mia azienda“.

Esempio 3: Creare una campagna di marketing sui social media

Ecco il prompt per guidare ChatGPT a fare domande specifiche sulla propria azienda per raccogliere più dettagli possibili e creare contenuti per social media mirati e ottimizzati, dopo aver capito esattamente il nostro business, quali sono i prodotti, la tipologia di clienti a cui ci si rivolge, e il branding.

“Aiutami a creare cinque post sui social media ottimizzati per generare il massimo coinvolgimento. Per prima cosa, fai tutte le domande, una alla volta, necessarie per capire la mia attività, i nostri prodotti e servizi, il nostro branding e la nostra messaggistica. È importante che comprendi chi sono i nostri clienti e il tone of voice del nostro marchio. Quando avrai informazioni sufficienti, redigi i post“.

Esempio 4: Creare una pagina FAQ per il sito web

Scrivere una pagina FAQ non è semplice come sembra. ChatGPT può fornire un aiuto prezioso su come personalizzare la pagina di domande frequenti: “Ho bisogno del tuo aiuto per creare una pagina FAQ per il sito web della mia azienda. Fammi delle domande, una alla volta, per ottenere le informazioni specifiche sulla mia attività, i prodotti/servizi offerti e il tipo di clienti che abbiamo. Poi, chiedimi dettagli sulle domande più comuni che riceviamo dai clienti per capire quali sono i loro dubbi ricorrenti. Quando avrai abbastanza informazioni, crea una pagina FAQ con una lista di domande e risposte, in un formato adatto al design del nostro sito web aziendale.”

Esempio 5: Scrivere un business plan da utilizzare per richiedere prestiti e finanziamenti

Il business plan convincente è essenziale per fare breccia nel “cuore” delle banche. Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT : “Aiutami a scrivere un business plan per aumentare le possibilità di successo quando mi rivolgo a banche o investitori e ottenere prestiti o finanziamenti. Struttura il piano nel modo che ritieni migliore per presentare in modo ottimale le informazioni in modo chiaro e conciso. Fammi delle domande, una alla volta, per ottenere tutte le informazioni necessarie per stilare il piano. Quando avrai tutte le informazioni che ti servono, procedi alla stesura del piano“.

Esempio 6: Creare un post sul blog personalizzato e adatto al pubblico di riferimento

Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT per ottenere un contenuto ingaggiante per il proprio blog: “Aiutami a creare un post sul blog che presenti i miei prodotti o servizi al mio pubblico online. Fai domande su di me, sulla mia attività, sui miei prodotti/servizi, sulla mia base di clienti e su ciò che spero di ottenere con il post per ottenere tutte le informazioni necessarie per creare un post informativo, coinvolgente e ottimizzato per raggiungere i miei obiettivi“.

Creare prompt personalizzati per ricevere risposte su misura

Seguendo questa formula è possibile far sì che ChatGPT (o qualunque altro chatbot AI) crei aiuti, consigli e piani personalizzati per qualsiasi attività aziendale. Bisogna immaginare ChatGPT un po’ come se fosse un sarto. Per creare l’abito perfetto per un cliente, deve conoscere la sua altezza, le misure precise, i suoi gusti, l’occasione in cui il vestito sarà indossato, il budget, ecc. E lo stesso discorso vale per ChatGPT. Chiedergli di quali informazioni ha bisogno è un modo per assicurarsi di ottenere risposte più utili e personalizzate.