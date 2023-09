Come utilizzare IA ARTA l'app per generare arte su iPhone

Trasformare il proprio iPhone in una tela e un pennello virtuale, ora è possibile, grazie all’applicazione IA ARTA basata sull’intelligenza artificiale. IA ARTA permette di avere in una sola app tutto quello che si desidera da un generatore di arte basato sull’intelligenza artificiale. Con questa app è possibile creare opere d’arte partendo da parole, immagini o video, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale. Ecco la guida completa per scaricare IA ARTA e utilizzarla in pochi e semplici passi.

IA ARTA: generare arte con l’AI su iPhone

IA ARTA è un’app su iPhone che permette trasformare qualsiasi idea in arte visiva, reinventare i video in clip artistiche, esplorare una varietà di stili ed effetti, creare avatar personalizzati e trovare ispirazione dalla galleria di opere d’arte create da altre persone. L’applicazione permette di creare tutto ciò partendo semplicemente da una parola, un’immagine o un video, sfruttando l’intelligenza artificiale. IA ARTA oltre a essere un’app divertente, consente di esprimere la propria personalità, trovare ispirazione e dare sfogo alla propria creatività in pochi semplici click. Inoltre, essendo un’applicazione su iPhone è sempre a portata di mano, così da utilizzarla in modo veloce e pratico tutte le volte che si desidera.

Come scaricare IA ARTA

Per capire come utilizzare IA ARTA è necessario scaricare l’applicazione dallo store ufficiale dell’iPhone. L’applicazione offre una prova gratuita, dopodiché è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento che consente di accedere a diverse funzionalità senza nessun limite. Per scaricare IA ARTE è necessario procedere seguendo questi semplici passaggi:

Aprire App Store;

Cercare IA ARTA;

Selezionare “Ottieni”;

Attendere che l’app sia pronta sul telefono.

Una volta che l’app è installata sull’iPhone non resta che aprirla per testare tutte le funzioni disponibili.

Come utilizzare AI ARTA

L’applicazione è installata sul telefono ed è pronta per essere utilizzata, basterà aprire l’app per entrare nel mondo AI ARTA. Prima di tutto al primo accesso è necessario selezionare, a seconda delle proprie esigenze, il consenso per il tracciamento è possibile procedere con “Non tracciarmi” o “Consenti”. Dopo questo passaggio obbligatorio è possibile visualizzare, scorrendo sullo schermo e procedendo con “Continue”, le spiegazioni e le rispettive foto delle funzioni dell’applicazione.

Superata questa breve introduzione è possibile scegliere tra le modalità di accesso disponibili, nello specifico si può scegliere di procedere in modo gratuito, abilitando la prova gratuita attraverso l’interruttore. Oppure sottoscrivendo un abbonamento a pagamento tra quelli disponibili. A questo punto, dopo aver selezionato tutti i dati necessari è possibile accedere e provare tutte le funzioni disponibile dell’app IA ARTA. Ricordando che, a secondo dell’esigenza, è necessario sottoscrivere l’abbonamento che comprenda gli effetti che si desiderano ottenere per creare la propria arte.

Funzioni di IA ARTE

Tra le funzioni principali è possibile trasformare le parole in arte, basterà scrivere una frase o una parola che descriva l’opera d’arte da creare. Ma non solo, nel caso in cui si desidera trasformare una propria foto è possibile caricarne una dal rullino o dalla libreria dell’app per dare un’idea visiva all’IA. A questo punto, dopo aver scritto l’input desiderato e aver caricato la foto basterà procedere su “Crea”, attendere qualche secondo e l’intelligenza artificiale genererà un’opera d’arte basata sull’input e la foto scelta.

L’opera d’arte generata può essere salvata e in caso condivisa. Inoltre, gli stili artistici disponibili sono moltissimi, ideali per qualsiasi idea creativa. È infatti possibile scegliere tra una varietà di filtri artistici, come manga, anime, foto realismo e molto altro. Anche in questo caso, procedere è semplicissimo, sarà sufficiente selezionare crea e il gioco è fatto, l’IA applicherà il filtro in pochi secondi.

IA ARTA: non solo foto

IA ARTA non genera contenuti creativi solo con le immagini ma è in grado di personalizzare anche i contenuti video. Infatti, tra le funzioni è presente l’opzione che permette di trasformare i video in clip artistiche e originali. Anche in questo caso, come nelle foto, è possibile sia generare un video nuovo, oppure caricare un contenuto dal proprio rullino e scegliere le modifiche tra vari modelli di stile.

Anche nel caso in cui si è a corto di idee, IA ARTA permette di sfogliare una galleria di opere d’arte create da altre persone che hanno usato l’app, così da poter trovare delle idee nuove oppure ispirarsi alle opere d’arte già presenti.

Funzioni speciali con IA ARTA

Come già detto, IA ARTA offre diversi abbonamenti che consentono di accedere a tutte le funzioni dell’app senza limiti. Tra gli strumenti extra disponibile da usare c’è la possibilità di creare un avatar personalizzato e professionale con l’intelligenza artificiale. Questa funzione permette di creare un avatar partendo da una foto caricata dall’iPhone. L’applicazione permette di scegliere se scattare una foto direttamente dall’app o se usare una foto già presente sul rullino.

Per creare l’avatar, è necessario caricare la foto, scegliere il filtro preferito tra quelli disponibili, selezionare “Crea avatar” e attendere qualche secondo. L’intelligenza artificiale trasformerà la foto in un avatar personalizzato così da ottenere il proprio avatar personale.