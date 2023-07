Photoshop, il software di fotoritocco più famoso e usato al mondo, incontra l’intelligenza artificiale per offrire funzioni innovative che facilitano e migliorano il lavoro degli utenti. Photoshop AI utilizza l’intelligenza artificiale per rendere le funzioni del software ancora più complete, così da modificare le immagini in modo semplice e veloce, anche senza bisogno di conoscenze tecniche o di esperienza.

Le funzioni di Photoshop AI sono in grado anche di stimolare la creatività aprendo le porto a una nuova era per il fotoritocco.

Come utilizzare Photoshop AI gratuitamente

Photoshop è un software prodotto da Adobe a pagamento, ma per testare le funzioni di Photoshop AI è possibile usufruire della prova gratuita di 7 giorni di Photoshop. Il periodo di provo permette di testare tutte le funzionalità, in quanto non è presente nessuna limitazione. Per avviare la prova gratuita è necessario accedere al sito ufficiale Adobe selezionare Photoshop e cliccare “Prova gratuita”.

Al termine della prova gratuita si attiverà automaticamente l’abbonamento con il relativo pagamento mensile. Al contrario è possibile procedere con l’annullamento dell’abbonamento dopo i 7 giorni di prova, ma è necessario seguire i tempi indicati al momento dell’iscrizione. Nello specifico, per procedere sarà sufficiente seguire questi passaggi:

Accedere ad Adobe;

Selezionare Photoshop;

Selezionare Photoshop; Scegliere “Scopri di più sul Riempimento generativo (beta)”:

Selezionare “Prova gratuita”;

Procedere con “Continua”;

Visionare il riepilogo;

Inserire email;

Selezionare Continua.

Funzioni di Photoshop AI

Photoshop AI offre diverse funzioni per modificare le immagini in modo semplice e veloce. Tra le funzioni di Photoshop AI, ci sono quelle basate sull’intelligenza artificiale, che permettono di creare e migliorare le immagini con risultati sorprendenti e professionali.

Una vera e propria rivoluzione per modificare e creare foto. Tra queste il Riempimento generativo è una delle funzioni più innovative di Photoshop AI, che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per creare e migliorare le immagini con risultati sorprendenti e professionali. Con questa funzione, è possibile:

Generare oggetti : selezionare un’area dell’immagine e poi descrivere cosa aggiungere o sostituire tramite una richiesta testuale. L’intelligenza artificiale genererà una immagine che corrisponde alla richiesta, integrandola con l’immagine originale.

: selezionare un’area dell’immagine e poi descrivere cosa aggiungere o sostituire tramite una richiesta testuale. L’intelligenza artificiale genererà una immagine che corrisponde alla richiesta, integrandola con l’immagine originale. Generare sfondi : per selezionare lo sfondo dietro il soggetto e poi generare una nuova scena in base a una richiesta testuale, l’intelligenza artificiale sostituirà lo sfondo originale con uno nuovo, adattando anche i colori e l’illuminazione del soggetto.

: per selezionare lo sfondo dietro il soggetto e poi generare una nuova scena in base a una richiesta testuale, l’intelligenza artificiale sostituirà lo sfondo originale con uno nuovo, adattando anche i colori e l’illuminazione del soggetto. Estendere le immagini : si può estendere l’area di lavoro dell’immagine e poi selezionare l’area vuota. Senza alcuna richiesta, l’intelligenza artificiale genererà un’estensione armoniosa della scena, riempiendo lo spazio con elementi coerenti con l’immagine originale, scrivendo un messaggio, l’intelligenza artificiale aggiungerà il contenuto richiesto all’immagine, estendendo il resto della scena in modo naturale.

: si può estendere l’area di lavoro dell’immagine e poi selezionare l’area vuota. Senza alcuna richiesta, l’intelligenza artificiale genererà un’estensione armoniosa della scena, riempiendo lo spazio con elementi coerenti con l’immagine originale, scrivendo un messaggio, l’intelligenza artificiale aggiungerà il contenuto richiesto all’immagine, estendendo il resto della scena in modo naturale. Rimuovere oggetti: è possibile selezionare l’oggetto desiderato da rimuovere e poi lasciare che sia l’intelligenza artificiale generativa a rimuoverlo. L’intelligenza artificiale riempirà lo spazio lasciato dall’oggetto con elementi coerenti con il contesto, cancellando ogni traccia dell’oggetto.

La funzione Riempimento generativo è uno strumento che aiuta tutti gli utenti a liberare immaginazione e creatività, ma permette anche di rendere reali le idee in immagini stupefacenti in pochi secondi. Utilizzando potenti algoritmi, il riempimento generativo crea alterazioni realistiche coerenti con le intenzioni dell’utente.

Questa funzione si integra con le funzioni di selezione e riempimento di Photoshop AI, permettendo di aggiungere, rimuovere o sostituire parti di un’immagine con il riempimento generativo.

Ma non solo è possibile selezionare in modo automatico e preciso gli oggetti nelle foto, usando l’intelligenza artificiale per riconoscere i contorni e i dettagli. La selezione dell’oggetto può avvenire con un solo clic, procedendo con il comando “Soggetto” per selezionare automaticamente il soggetto principale della foto.

Inoltre, è presente anche il riempimento in base al contenuto, ed è possibile rimuovere o aggiungere elementi nelle foto, usando l’intelligenza artificiale per riempire gli spazi vuoti in modo naturale e coerente con il contesto. La funzione è essenziale per eliminare oggetti indesiderati, estendere i bordi delle foto, creare composizioni originali. Infine, sono presenti anche una serie di filtri basati sull’intelligenza artificiale che permettono di modificare le foto in modo artistico o realistico.

Adobe Firefly per generare foto con l’AI

Un’altra soluzione per sperimentare con le immagini e l’intelligenza artificiale è Adobe Firefly, il modello di Adobe per la creazione di contenuti basati sull’IA generativa. Firefly è disponibile sia come prodotto autonomo che come modello incorporato in altre app Adobe, come Photoshop, Illustrator, InDesign e Lightroom. Adobe Firefly è una tecnologia di intelligenza artificiale generativa che permette di creare contenuti multimediali a partire da semplici prompt di testo.

Con Firefly, basta scrivere un testo descrittivo o suggestivo in una delle oltre 100 lingue supportate e lasciare che l’intelligenza artificiale generi una immagine, un disegno, un layout, un audio, un video o un altro elemento creativo in base al testo inserito.

Firefly offre diverse funzioni per creare e modificare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, come il riempimento generativo, gli effetti di testo, la colorazione generativa, la trasformazione da 3D a immagine e l’estensione dell’immagine.

Per utilizzare Adobe Firefly basterà accedere ad Adobe selezionare “Scopri Firefly (beta)” scegliere una delle funzioni presenti, e accedere o creare un account Adobe.