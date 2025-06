Come vedere Al-Ain-Juventus in streaming da Italia ed estero

Al-Ain-Juventus segna l’esordio dei bianconeri nel mondiale per club: puoi vedere la partita in streaming gratis su DAZN semplicemente iscrivendoti alla piattaforma, anche se ti trovi all’estero grazie alla rete globale di NordVPN (in sconto). Si gioca allo stadio Audi Field di Washington con il fischio d’inizio in programma per le ore 3 di giovedì 19 giugno.

Mondiale per club: come vedere Al-Ain-Juventus

Disputandosi negli Stati Uniti, la partita va in scena nella notte italiana. È valida per il gruppo G del torneo, lo stesso che include i marocchini del Wydad AC e gli inglesi del Manchester City.

Come già anticipato, se ti stai chiedendo come vedere in diretta streaming gratis Al-Ain-Juventus, la risposta è iscriverti a DAZN, senza alcuna spesa. La piattaforma propone anche una Premium Experience con qualità HDR e audio Dolby 5.1: per ottenerla devi attivare un piano d’abbonamento.

Sulla panchina araba c’è il serbo Ivic, tra i pali l’ex romanista Rui Patricio. Qualche dubbio per mister Tudor tra i bianconeri, con ballottaggi sulle fasce e la volontà di puntare fin da subito su Koopmeiners per rivitalizzarlo dopo una stagione deludente. Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Al-Ain (4-2-3-1): Rui Patricio; Jasic, Cardoso, Kouadio, Zabala; Park Yong-woo, Nader; Segovia, Kaku, Rahimi; Laba;

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Savona; Weah, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; Kolo Muani.

Il divario tecnico è troppo elevato: il pronostico dei bookmaker è a favore della Vecchia Signora. Attenzione però alle incognite di una competizione anomala come questa FIFA Club World Cup, che ha già visto l’Inter fermata all’esordio dal pareggio con i messicani del Monterrey.

Guarda la partita in streaming dall’estero

Ecco come guardare Al-Ain-Juventus in diretta streaming con la telecronaca in italiano se ti trovi all’estero.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;

collegati a un server del nostro paese per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato;

avvia lo streaming su DAZN e goditi il match.

Grazie al nostro codice esclusivo BLAZE5 puoi ottenere un ulteriore sconto del 5% sull’attivazione di un abbonamento biennale a NordVPN.