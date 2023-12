Armani Milano-Vanoli Cremona: dove vederla in streaming

Armani Milano-Vanoli Cremona è il big match della giornata 13 per la Serie A di basket, in scena nella cornice del Mediolanum Forum. Si parte domenica 24 dicembre alle ore 12:00 con possibilità di vederla in streaming su DAZN (in offerta a 23,99 €/mese). Lo spettacolo della pallacanestro non si ferma nemmeno per la vigilia di Natale.

Come vedere in streaming Armani Milano-Vanoli Cremona

Si tratta dell’ennesimo impegno di questa settimana per Milano, dopo quello che ha visto la squadra scendere in campo solo due giorni da in Eurolega contro il Panathinaikos, con la partita vinta dai greci con il risultato 68-76. Si sfidano gli uomini di coach Ettore Messina e quelli di coach Demis Cavina.

La classifica del campionato, al momento dominata da Brescia con 20 punti dopo 12 partite, vede l’Armani al sesto posto a quota 14, gli stessi di Napoli che la precede e della Reggiana che la segue. Appena dietro c’è la Vanoli, a quota 12, a pari merito con Pistoia. Nel turno scorso, Milano ha battuto Varese in trasferta per 70-74 e Cremona è uscita a testa alta dal confronto casalingo con Derthona con il risultato di 83-67. Entrambe le squadre hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque.

Da uno sguardo alle quote definite dai bookmaker, il pronostico è a favore dei padroni di casa. Occhio però agli ospiti, che hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti gli avversari.

