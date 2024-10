Come vedere Aston Villa - Bologna in diretta streaming dall'estero

Torna in campo la Champions League e tra i match in programma oggi per le squadre italiane c’è anche la sfida tra Aston Villa e Bologna, con calcio di inizio programmato per le 21.00. Gli inglesi vengono da due vittorie nei primi due turni mentre per il Bologna ha raccolto, per ora, solo un punto.

Per vedere Aston Villa – Bologna in diretta streaming è possibile affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Sport, dal costo di 24,99 euro al mese oppure di 14,99 euro al mese per 12 mesi, con il piano annuale con pagamento mensile. Il Pass consente l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky.

Per chi si trova fuori Italia, invece, è possibile vedere Aston Villa – Bologna in streaming dall’estero grazie a una VPN, andando a selezionare un server italiano per la connessione. Si tratta di un sistema semplice e veloce per poter poi accedere a NOW dall’estero (dopo aver attivato il Pass Sport).

La VPN da utilizzare è NordVPN, ora in offerta per il periodo del Black Friday con uno sconto del 71%. Il costo della VPN si riduce fino a 3,59 euro al mese scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Aston Villa – Bologna in streaming dall’estero: la procedura

Ecco la procedura da seguire per vedere Aston Villa – Bologna in streaming dall’estero:

bisogna attivare una VPN come NordVPN

come dall’app della VPN è necessario selezionare un server italiano per avviare la connessione

per avviare la connessione a questo punto è possibile collegarsi a NOW, dopo aver attivato il Pass Sport, per guardare la partita

La VPN da scegliere è, senza dubbio, NordVPN che ora costa 3,59 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.