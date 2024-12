Come vedere Aston Villa-Manchester City in streaming (Premier)

Aston Villa-Manchester City è il big match di Premier League da vedere in streaming in questo fine settimana che anticipa il Natale. Si gioca sabato 21 dicembre alle ore 13:30, nella cornice del Villa Park di Birmingham. È trasmessa in esclusiva su NOW per tutti gli appassionati del campionato inglese.

Premier League: Aston Villa-Manchester City in streaming

La classifica parla chiaro, una vittoria consentirebbe di rimanere agganciati alle prime. I padroni di casa sono settimi a 25 punti (gli stessi del Bournemouth), mentre gli ospiti sono quinti a 27 punti. Una curiosità: entrambe le squadre hanno affrontalo la Juventus in questa edizione della Champions League, senza riuscire a sconfiggere i bianconeri.

Puoi vedere in streaming la partita grazie alla diretta esclusiva di NOW, con la telecronaca in italiano, collegamenti da bordocampo, interviste e approfondimenti. Tutto ciò che ti serve è attivare il pass Sport per guardarla dai tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer, TV ecc.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Emery e Guardiola, dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Cash, McGinn, Rogers; Watkins;

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Gvardiol; Gundogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Nunes, Foden, Doku; Haaland.

Vuoi conoscere le quote dei bookmaker? Il pronostico è a favore degli ospiti, nonostante il fattore campo e il periodo non esattamente tranquillo attraversato dai Citizens.

Grazie all’offerta in corso puoi attivare l’abbonamento al pass Sport di NOW con un notevole risparmio. Come? Ti basta scegliere la formula annuale a 14,99 €/mese, così da accedere all’intero catalogo di partite ed eventi in streaming: dalla Serie A alla Serie C, dalla Premier League alla Bundesliga, senza dimenticare le coppe europeee di calcio, Formula 1, MotoGP, NBA, il grande tennis e tanto altro.