Come vedere Atalanta-Fiorentina in streaming da Italia ed estero

Atalanta-Fiorentina si gioca domenica 15 settembre alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo e la puoi vedere in esclusiva streaming su DAZN. È la quarta giornata della Serie A, con il campionato che riprende dopo la lunga sosta delle nazionali: finalmente, si torna a respirare aria di club. Sei all’estero, per l’ultimo scorcio delle vacanze estive oppure per lavoro? Niente paura: la puoi guardare anche da lì, con il commento in italiano, grazie a NordVPN e alla sua rete globale.

Come vedere Atalanta-Fiorentina in streaming

Gasperini e Palladino si fronteggiano in un match che entrambi devono vincere, per rimediare a una classifica che, dopo le prime giornate, vede entrambe le squadre ferme a soli 3 punti. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dai due allenatori al fischio d’inizio.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui;

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Cataldi, Gosens; Colpani, Beltran; Kean.

Sei un tifoso della Dea, dei Viola o più semplicemente un appassionato del grande calcio? Puoi vedere la partita in streaming in esclusiva su. La piattaforma ha scelto Gabriele Giustiniani per la telecronaca e Fabio Bazzani per il commento tecnico.

Il fattore campo e il differente tasso tecnico delle due rose fanno pendere il favore del pronostico dalla parte dei padroni di casa.

La Serie A in streaming dall’estero: ecco come

Grazie alla tecnologia di NordVPN, hai la possibilità di vedere tutta la Serie A dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano: è merito della possibilità di ottenere facilmente un indirizzo IP localizzato nel nostro paese. Ecco come fare, è molto semplice.

Installa e apri l’app di NordVPN (guarda l’offerta) sul dispositivo da utilizzare per guardare la partita;

scegli un server italiano e connettiti;

goditi lo spettacolo di Atalanta-Fiorentina in diretta streaming.