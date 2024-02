Atalanta-Lazio: formazioni e come vederla in streaming

Atalanta-Lazio sarebbe il big match della giornata 23 di Serie A, se non fosse per quell’Inter-Juventus in programma nel posticipo domenicale. La sfida del Gewiss Stadium è l’altro incrocio nella parte alta della classifica di questo turno e va in scena il 4 febbraio alle ore 18:00 con la possibilità di vederla in streaming su DAZN.

Probabili formazioni e streaming di Atalanta-Lazio

Mister Gasperini deve fare a meno di Hien e Kookmeiners infortunati oltre che di Lookman impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale. Non va meglio al collega Sarri, senza Cataldi (squalificato) e impossibilitato a schierare Patric e Zaccagni fermi in infermeria. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo al fischio d’inizio.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca;

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen.

I tifosi delle due squadre interessati a vedere la partita in streaming lo possono fare grazie alla diretta esclusiva su vederla. Ad accompagnarli c’è la telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato da Valon Behrami per il commenti tecnico.

Quarto posto per i nerazzurri, risaliti in classifica dopo le ultime prestazioni convincenti: a 36 punti sono attualmente in piena zona Champions. Positiva anche l’ultima parte di stagione dei biancocelesti, al momento settimi a 34 punti e con la prospettiva del sorpasso in caso di vittoria.

Il fattore campo potrebbe essere decisivo: il pronostico dei bookmaker vede la Dea favorita, proprio in virtù della gara disputata di fronte al suo pubblico.

