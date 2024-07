Ricevi DAZN gratis o con uno sconto del 50% con la Carta Giovani Nazionale

DAZN aumenta ancora il prezzo dei suoi abbonamenti: è la terza volta, dall’inizio del 2024. Per chi vuole risparmiare, in vista del palinsesto 2024/2025, c’è comunque un’opportunità: la Carta Giovani Nazionale offre, infatti, 3 mesi gratuiti oppure scontati del 50% di abbonamento Start o Standard DAZN. L’unico requisito? Avere meno di 35 anni. Ecco come accedere alla promozione.

Cos’è la Carta Giovani Nazionale? Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili, in collaborazione con il Servizio Civile Universale: questa tessera digitale, rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni, permette tramite l’app IO di accedere a innumerevoli agevolazioni e sconti, su diverse categorie: cultura, tempo libero, viaggi e trasporti, sport e molto altro.

Ricevi 3 mesi di DAZN gratis: ecco come fare

Qualche giorno fa, in occasione della presentazione del palinsesto 2024/2025 (e del conseguente aumento dei prezzi degli abbonamenti), DAZN ha annunciato anche il rinnovo dell’iniziativa legata alla Carta Giovani Nazionale. Sono due le promozioni disponibili, rivolte agli under 35 che sottoscrivono un abbonamento annuale alla piattaforma streaming, con pagamento in 12 mesi.

Con la prima promozione, è possibile ricevere 3 mesi GRATIS sottoscrivendo un abbonamento DAZN Start; i nove rimanenti, poi, avranno un costo mensile di 11,99 euro. Con la seconda promozione, chi sottoscrive il piano DAZN Standard riceve uno sconto del 56% sui primi 3 mesi di abbonamento, il cui costo sarà così pari a soli 15,49 euro al mese. Terminata la promozione, i restanti mesi torneranno al prezzo attuale di 34,99 euro al mese.

Le promozioni per ottenere DAZN gratis o scontato del 50% saranno attive fino al 30 settembre. Per aderire è necessario essere titolare di Carta Giovani Nazionale, che può essere sottoscritta in pochissimi minuti direttamente online. Direttamente dall’app IO, poi, basterà collegarsi alla pagina con l’elenco delle agevolazioni e cercare “DAZN”: selezionata l’offerta desiderata, verrà generato un link da cui abbonarsi a prezzo scontato.

Tra i requisiti fondamentali, oltre a non avere già un abbonamento attivo, c’è l’età: la Carta Giovani Nazionale è infatti rivolta soltanto ai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.