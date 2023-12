Atalanta-Milan: formazioni e dove vederla in streaming

Atalanta-Milan porta al Gewiss Stadium di Bergamo la giornata 15 della Serie A. È trasmessa da DAZN con fischio d’inizio sabato 9 dicembre alle ore 18:00. Una sfida che, negli ultimi anni, ha sempre dato spettacolo e fornito indicazioni importanti sul cammino delle due squadre in campionato. Se non fosse per Juventus-Napoli, sarebbe questo il big match della giornata.

Probabili formazioni e streaming di Atalanta-Milan

Gasperini e Pioli sono alle prese con assenze importanti: Djimsiti, Palomino, Scamacca e Toloi da una parte, Kalulu, Kjaer, Leao, Okafor e Thiaw dall’altra. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto, adattate per l’occasione.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, De Roon, Scalvini, Kolasinac, Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi, Musah, Reijnders, Loftus- Cheek, Chukwueze, Giroud, Pulisic.

Dunque, come vedere in streaming la partita? I tifosi possono fare affidamento all’esclusiva streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Stefano Borghi e il commento tecnico a Dario Marcolin.

Ottavo posto in classifica per la Dea, a 20 punti e senza vittorie nelle ultime quattro. Terza posizione invece per i rossoneri, a quota 29 punti. Entrambe saranno impegnate la prossima settimana nelle coppe: i nerazzurri in Europa League contro il Rakow e i rossoneri in Champions contro il Newcastle.

Secondo il pronostico, potrebbe uscirne una gara caratterizzata dall’equilibrio, a differenza di quanto visto negli anni scorsi. Nessun risultato è da escludere, anche se i padroni di casa partono leggermente in vantaggio secondo le previsioni dei bookmaker.

È possibile approfittare dello sconto del 51% sul piano DAZN STANDARD e attivare l’abbonamento a soli 19.90 euro al mese (per due mesi). Sono incluse le partite di Serie A, dieci in ogni turno di campionato, da vedere in diretta streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.