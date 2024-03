Atletico Madrid-Inter: formazioni e dove vederla in streaming

Atletico Madrid-Inter è la partita che vale una stagione o quasi. La puoi vedere in esclusiva streaming Prime Video. Il ritorno degli ottavi di finale in Champions League va in scena mercoledì 13 marzo alle ore 21:00, nella cornice dello stadio Cívitas Metropolitano della capitale spagnola.

Probabili formazioni e streaming di Atletico Madrid-Inter

Da valutare le condizioni di Griezmann, comunque dato per titolare tra gli uomini di Simeone. Inzaghi non ha invece problemi di rosa. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Barrios, Koke, De Paul; Griezmann, Morata;

Inter (3-5-2): Sommer; Paart, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

I tifosi nerazzurri e tutti coloro che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare grazie alla diretta esclusiva su Prime Video. Come sempre, la telecronaca è di Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. In collegamento da bordocampo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. A presentare il big match, in collegamento già dalle 19:30, c’è Giulia Mizzoni in compagnia di Julio Cesar, Diego Milito e Clarence Seedorf.

Si riparte dall’1-o dell’andata a favore dei nerazzurri, grazie al gol di Arnautovic segnato quasi in extremis. I colchoneros faranno di tutto per ribaltare il risultato.

Nonostante il fattore campo, il pronostico dei bookmaker è dalla parte dell’Inter. Quella al servizio di mister Inzaghi è una macchina da guerra talmente perfetta da non temere alcun avversario, come testimonia il cammino senza sbavature in campionato che la sta proiettando verso il ventesimo scudetto della sua storia.

Per vedere la partita in streaming su Prime Video ti basta un abbonamento Prime attivo. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare i 30 giorni di prova: è gratis e ti offre l’accesso a tanti vantaggi.