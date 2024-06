Come vedere Austria-Francia in diretta streaming dall'estero

Austria-Francia è l’incontro valido per la prima giornata della fase a gironi del Gruppo D di EURO 2024. In programma per la serata di lunedì 17 giugno, il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, oltre che su Sky Sport Uno, e in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Se sei all’estero, a causa delle restrizioni geografiche non riuscirai a vedere l’incontro, che risulterà bloccato su ognuna delle piattaforme streaming citate qui sopra. Esiste però una soluzione: attivando una VPN è possibile superare il blocco geografico imposto dal proprio provider dei servizi di rete. Una delle migliori è NordVPN, sia per la velocità di connessione che per le avanzate funzionalità di sicurezza. Al momento NordVPN è in sconto fino al 69%, con in più Giga di dati eSIM gratis per l’app Saily.

EURO 2024, Austria-Francia: come vederla in streaming dall’estero

Ricapitolando quanto scritto qui sopra, ecco le istruzioni passo dopo passo per seguire in streaming dall’estero il match di EURO 2024 tra Austria e Francia:

Attiva un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata per velocità e sicurezza). Scarica l’app della VPN scelta. Effettua l’accesso con le credenziali inserite durante la registrazione dell’account. Entra nella sezione dei server VPN (di solito è nel menu principale). Connettiti a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese. Attendi che la connessione sia attiva, dopo pochi istanti i contenuti saranno fruibili liberamente.

Ricordandovi che l’incontro degli Europei di calcio tra Austria e Francia è in programma alle ore 21 di lunedì 17 giugno, confermiamo l’attuale offerta in corso sul sito ufficiale di NordVPN: sconti fino al 69% sui piani di due anni, con la possibilità di ottenere fino a 20 Giga di dati eSIM gratis per l’app Saily, il nuovo servizio di eSIM internazionale sviluppato dalla stessa società che sta dietro a NordVPN.