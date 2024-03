Come vedere Avanti un altro in streaming dall'estero

Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, va in onda tutti i giorni su Canale 5 ed è visibile in streaming grazie all’app Mediaset Infinity.

Purtroppo per chi vive all’estero la situazione è un po’ diversa. A causa infatti delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, i contenuti di Mediaset Infinity sono bloccati. Come riuscire per risolvere? Per vedere Avanti un altro in streaming dall’estero occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che permette di superare il blocco. Al momento la migliore è NordVPN, che offre un’esperienza streaming al top ovunque ci si trovi.

Come vedere Avanti un altro in streaming: la guida

Ricapitolando dunque, la visione di Avanti un altro in streaming fuori dall’Italia richiede il download del’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN.

Il servizio migliore per guardare i contenuti in streaming è NordVPN, grazie a una super velocità di connessione e alle funzionalità extra per la sicurezza. Per giunta in questi giorni è in offerta a 3,99 euro al mese per i primi due anni, a fronte di un prezzo di listino mensile di 8,29 euro, con la possibilità di beneficiare di tre mesi extra gratis da regalare a un proprio amico.

Una volta completata la sottoscrizione, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove vuoi guardare Avanti un altro, dopodiché seleziona un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare in questo modo le restrizioni dei provider di rete.

Arrivati a questo punto, tutto quello che resta da fare è aprire l’app Mediaset Infinity e selezionare il riquadro dedicato alla diretta di Canale 5. Se invece vuoi rivedere l’ultima puntata di Avanti un altro, ti basterà selezionare il riquadro dedicato al programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. È tutto.