Come vedere Based On A True Story in streaming dall'estero

Based On A True Story è una serie televisiva disponibile in esclusiva su RaiPlay che racconta la storia di Ava e Nathan, una coppia alle prese con la classica crisi di mezza età. Per evadere dalla noia della routine quotidiana, i due scelgono di registrare un podcast con protagonista un uomo che ritengono essere uno spietato serial killer.

Se in questo momento sei all'estero, per vedere Based On A True Story in streaming l'app RaiPlay da sola non basta. Questo perché la maggior parte dei contenuti presenti nella piattaforma online della Rai risulta bloccata a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. La soluzione è attivare una VPN, il servizio che permette di simulare una connessione da un Paese diverso da quello in cui ci si trova.

Based On A True Story: come vedere la serie all’estero

Per vedere in streaming dall’estero gli episodi della serie Based On A True Story occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare un servizio VPN.

Di seguito la procedura passo passo:

attiva NordVPN;

scarica l’app della VPN sul dispositivo dove intendi guardare la serie;

sul dispositivo dove intendi guardare la serie; seleziona un server VPN italiano ;

; apri RaiPlay, digita il nome Based On A True Story nel campo ricerca e fai clic sul riquadro dedicato per avviare la riproduzione.

La serie tv Based On A True Story è diretta da Jennifer Arnold, Anu Valia, Francesca Gregorini e Alex Buono. Nel cast invece troviamo Kaley Cuoco, Chris Messina, Liana Liberato, Tom Bateman e Priscilla Quintana.