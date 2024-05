Come vedere Leverkusen-Roma in diretta streaming dall'estero

Bayern Leverkusen-Roma è il ritorno della semifinale di Europa League, in scena questa sera, giovedì 9 maggio alle ore 21:00. La cornice è quella della BayArena, la casa delle Aspirine. In Italia è trasmessa in chiaro e in streaming gratis, una possibilità accessibile anche dall’estero con una soluzione come CyberGhost (in offerta).

Bayern Leverkusen-Roma (Europa League): formazioni e streaming

Xabi Alonso dovrebbe confermare i titolari usciti a testa alta sette giorni fa dal match dell’Olimpico. De Rossi dovrebbe invece iniziare con una coppia d’attacco inedita, lasciando in panchina Dybala per via del fastidio accusato contro la Juventus. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Bayern Leverkusen (3-4-2-1): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface;

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Abraham.

Come già anticipato, chi si trova in Italia può vedere la partita in chiaro sulla TV sintonizzandosi su Rai 1 oppure, in alternativa, in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay.

I padroni di casa, già laureati campioni in Bundesliga, proveranno ad allungare le mani sulla finalissima che si giocherà tra due settimane a Dublino. Stesso obiettivo per i giallorossi, costretti a compiere un’impresa, considerando la sconfitta per 0-2 dell’andata all’Olimpico. Gli uomini di De Rossi dovranno essere più forti anche del pronostico dei bookmaker che vede favoriti i tedeschi. L’altra semifinale è Atalanta-Olympique Marsiglia.

