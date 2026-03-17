 Come vedere Bayern Monaco-Atalanta in streaming (Champions)
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Come vedere Bayern Monaco-Atalanta in diretta streaming (Champions)

Come e dove vedere in diretta streaming sui tuoi dispositivi Bayern Monaco-Atalanta, ritorno degli ottavi di finale della Champions League.
Come vedere Bayern Monaco-Atalanta in diretta streaming (Champions)
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Come e dove vedere in diretta streaming sui tuoi dispositivi Bayern Monaco-Atalanta, ritorno degli ottavi di finale della Champions League.

Bayern Monaco-Atalanta è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che sulla carta sembra una formalità, ma gli uomini di Palladino ce la metteranno tutta per ribaltare il pronostico. La puoi vedere in streaming su Prime Video, grazie alla diretta esclusiva della piattaforma Amazon. Si gioca mercoledì 18 marzo alle ore 21:00 nella cornice dell’Allianz Stadium in Baviera.

Guarda in streaming Bayern-Atalanta

Bayern Monaco-Atalanta: la partita in streaming

Per la Dea è un’impresa disperata: si parte dalla pesante sconfitta 1-6 nella gara di andata al Gewiss Stadium. Capovolgere il risultato pare impossibile, i nerazzurri dovranno fare appello all’orgoglio bergamasco e andare all’assalto della porta avversaria fin dal primo minuto.

Hai la possibilità di vedere la partita in streaming con la diretta esclusiva su Prime Video. Il collegamento inizia alle 19:30 con un’analisi che vede Giulia Mizzoni in compagnia di Clarence Seedorf, Luca Toni e Claudio Marchisio. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Guarda in streaming Bayern Monaco-Atalanta

Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio. Tra i tedeschi, il tecnico Kompany dovrebbe concedere un turno di riposo a Kane, mentre per Palladino è previsto il ritorno alla difesa a tre.

  • Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Goretzka; Bischof, Gnabry, Diaz; Jackson;
  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

Neanche a dirlo, il pronostico dei bookmaker è tutto a favore dei bavaresi. La vittoria dell’andata è troppo schiacciante, ma le previsioni sono fatte per essere smentite.

Guarda in streaming Bayern-Atalanta

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Pubblicato il 17 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
17 mar 2026
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