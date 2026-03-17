Come vedere Bayern Monaco-Atalanta in diretta streaming (Champions)

Bayern Monaco-Atalanta è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che sulla carta sembra una formalità, ma gli uomini di Palladino ce la metteranno tutta per ribaltare il pronostico. La puoi vedere in streaming su Prime Video, grazie alla diretta esclusiva della piattaforma Amazon. Si gioca mercoledì 18 marzo alle ore 21:00 nella cornice dell’Allianz Stadium in Baviera.

Bayern Monaco-Atalanta: la partita in streaming

Per la Dea è un’impresa disperata: si parte dalla pesante sconfitta 1-6 nella gara di andata al Gewiss Stadium. Capovolgere il risultato pare impossibile, i nerazzurri dovranno fare appello all’orgoglio bergamasco e andare all’assalto della porta avversaria fin dal primo minuto.

Hai la possibilità di vedere la partita in streaming con la diretta esclusiva su Prime Video. Il collegamento inizia alle 19:30 con un’analisi che vede Giulia Mizzoni in compagnia di Clarence Seedorf, Luca Toni e Claudio Marchisio. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio. Tra i tedeschi, il tecnico Kompany dovrebbe concedere un turno di riposo a Kane, mentre per Palladino è previsto il ritorno alla difesa a tre.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Goretzka; Bischof, Gnabry, Diaz; Jackson;

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

Neanche a dirlo, il pronostico dei bookmaker è tutto a favore dei bavaresi. La vittoria dell’andata è troppo schiacciante, ma le previsioni sono fatte per essere smentite.

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