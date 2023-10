Come riuscire a vedere la BBC in streaming gratis dall'Italia

BBC è un’emittente televisiva britannica che include notizie e sport oltre che tantissimi contenuti di vario genere trasmessi ogni giorno. Questo canale offre anche una piattaforma streaming, BBC iPlayer con un ricco catalogo al quale molti utenti in Italia vorrebbero accedere. Purtroppo però i blocchi regionali imposti da questi servizi impediscono che chi è fuori dall’area geografica di pertinenza possa fruirne. La soluzione a questo limite si chiama NordVPN, oggi in offerta Black Friday.

Grazie a questa potente VPN hai la possibilità di aggirare qualsiasi georestrizione e censura imposta dalla rete e quindi goderti tutti i contenuti che vuoi, provenienti da ogni parte del mondo, come se abitassi nella zona destinata a quella determinata piattaforma di streaming. Il segreto è saper utilizzare al meglio e in modo efficace i suoi 5800 server, tutti disponibili dalla sua app multidispositivo.

Ognuno di questi è costantemente aggiornato dagli esperti di NordVPN per essere in grado di aggirare i blocchi regionali in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Fornendoti un nuovo Indirizzo IP e una Posizione Virtuale differenti da quelli reali, è come se il tuo dispositivo viene connesso da un altro Paese che non è quello dove ti trovi in quel momento.

BBC in streaming dall’Italia: come impostare NordVPN

Come puoi vedere la BBC in streaming dall’Italia? Per prima cosa scarica e installa NordVPN da questo link. Una volta installata l’app ufficiale sui tuoi dispositivi la attivi inserendo le credenziali registrate in precedenza al momento dell’acquisto. Dopodiché devi accettare tutte le richieste di consenso per l’app seguendo le istruzioni a video.

Prima di connetterti a questa VPN è però necessario selezionare il server giusto, posizionato nel Paese dove viene distribuito il servizio. Ce ne sono 5800 a disposizione e tu dovrai selezionare un server britannico. Il nostro consiglio è quello di controllare bene e scegliere tra quelli ottimizzati per lo streaming. In questo modo avrai una qualità eccellente per vedere i tuoi contenuti preferiti.

