 Come vedere Bodo Glimt-Inter in streaming (playoff Champions)
Come vedere Bodo Glimt-Inter in streaming (playoff Champions)

Playoff di Champions League, si gioca Bodo Glimt-Inter: scopri come e dove vedere la partita in diretta streaming sui tuoi dispositivi.

Playoff di Champions League, si gioca Bodo Glimt-Inter: scopri come e dove vedere la partita in diretta streaming sui tuoi dispositivi.

Bodo Glimt-Inter porta lo spettacolo della Champions League al circolo polare artico: guarda la partita in streaming su Prime Video, da tutti i tuoi dispositivi. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 18 febbraio, nella cornice dell’Aspmyra Stadion. L’esito della sfida è meno scontato di quello che potrebbe suggerire il pronostico, non è mai stato un campo facile per le italiane.



Playoff Champions in streaming: Bodo Glimt-Inter

È l’andata dei playoff, la vincente si qualificherà agli ottavi di finale. Il ritorno si giocherà il 24 marzo a San Siro. I nerazzurri arrivano all’appuntamento da capolista della Serie A e dopo aver battuto la Juventus in campionato, in una sfida seguita da polemiche che non si sono ancora placate. Il morale è alto, ma c’è da affrontare il gelo norvegese.

Se ti stai chiedendo come e dove vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su Prime Video, da tutti i tuoi dispositivi. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Il collegamento inizia alle 19:30 con il prepartita in compagnia di Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio.



Ecco le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, schierate dagli allenatori Knutsen e Chivu. Dentro dall’inizio Barella, che salterà il match in campionato contro il Lecce per squalifica.

  • Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge;
  • Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito.

I bookmaker danno i nerazzurri come favoriti dal pronostico, ma la squadra norvegese si è già dimostrata un osso duro per le italiane nelle coppe europee. Chiedere a Roma e Lazio, entrambe cadute in trasferta negli anni scorsi.



Lo streaming della partita su Prime Video è gratis con l’abbonamento Prime. È lo stesso che permette di accedere a offerte esclusive e alle spedizioni a costo zero sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 feb 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
18 feb 2026
