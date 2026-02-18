Come vedere Bodo Glimt-Inter in streaming (playoff Champions)

Bodo Glimt-Inter porta lo spettacolo della Champions League al circolo polare artico: guarda la partita in streaming su Prime Video, da tutti i tuoi dispositivi. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 18 febbraio, nella cornice dell’Aspmyra Stadion. L’esito della sfida è meno scontato di quello che potrebbe suggerire il pronostico, non è mai stato un campo facile per le italiane.

Playoff Champions in streaming: Bodo Glimt-Inter

È l’andata dei playoff, la vincente si qualificherà agli ottavi di finale. Il ritorno si giocherà il 24 marzo a San Siro. I nerazzurri arrivano all’appuntamento da capolista della Serie A e dopo aver battuto la Juventus in campionato, in una sfida seguita da polemiche che non si sono ancora placate. Il morale è alto, ma c’è da affrontare il gelo norvegese.

Se ti stai chiedendo come e dove vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su Prime Video, da tutti i tuoi dispositivi. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Il collegamento inizia alle 19:30 con il prepartita in compagnia di Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio.

Ecco le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, schierate dagli allenatori Knutsen e Chivu. Dentro dall’inizio Barella, che salterà il match in campionato contro il Lecce per squalifica.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge;

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito.

I bookmaker danno i nerazzurri come favoriti dal pronostico, ma la squadra norvegese si è già dimostrata un osso duro per le italiane nelle coppe europee. Chiedere a Roma e Lazio, entrambe cadute in trasferta negli anni scorsi.

Lo streaming della partita su Prime Video è gratis con l’abbonamento Prime. È lo stesso che permette di accedere a offerte esclusive e alle spedizioni a costo zero sull’e-commerce.