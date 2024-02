Cagliari-Lazio: formazioni e come vederla in streaming

Cagliari-Lazio va in scena nel capoluogo sardo per la giornata 24 di Serie A e la puoi vedere in streaming su DAZN. Si incrociano due squadre uscite sconfitte dall’ultimo turno di campionato (rispettivamente contro Roma e Atalanta), determinate a rialzare la testa per raddrizzare una stagione fin qui non esaltante.

Probabili formazioni e streaming di Cagliari-Lazio

Ranieri deve rinunciare a Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov e Sulemana per infortuni, mentre Sarri non può schierare Patric e Zaccagni per la stessa ragione, senza dimenticare Rovella squalificato. Ecco dunque le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Cagliari (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna;

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in esclusiva streaming su DAZN. Ad accompagnarli c’è la telecronaca di Ricky Buscaglia, affiancato da Fabio Bazzani per il commento tecnico.

I rossoblu sono terzultimi in classifica a 18 punti (gli stessi di Verona ed Empoli), invischiati nella lotta per la salvezza. Nono posto invece per i biancocelesti, a quota 34 punti (come la Fiorentina), a 5 di distanza dalle posizioni utili per la qualificazione diretta alle prossime coppe europee. La prossima settimana affronteranno in casa il Bayern Monaco per l’ottavo di andata in Champions League.

Nonostante il fattore campo, il pronostico dei bookmaker vede favoriti gli ospiti. Attenzione però alla squadra di mister Ranieri che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà le big di fronte al proprio pubblico.

Con l’attivazione dell’abbonamento a DAZN hai accesso a tutta la Serie A in streaming: dieci partite su dieci per ogni turno di campionato, sette in esclusiva. Inoltre, se scegli la sottoscrizione annuale, puoi approfittare di un forte risparmio sulla spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.