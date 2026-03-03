Come vedere Como - Inter in diretta streaming dall'estero (Coppa Italia)

Torna in campo la Coppa Italia, con la semifinale d’andata che vede la sfida tra Como e Inter. La partita è in programma oggi, martedì 3 marzo, con calcio di inizio alle 21. Per seguire il match in diretta TV basterà collegarsi a Canale 5 mentre la diretta streaming sarà disponibile tramite Mediaset Infinity, sempre in modo completamente gratuito.

Como – Inter: probabili formazioni

Ecco quali dovrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre:

Como (4-2-3-1) : Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

: Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

