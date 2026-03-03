 Come vedere Como - Inter in diretta streaming dall'estero (Coppa Italia)
Ecco come seguire in diretta TV e in streaming oltre che in streaming dall'estero la semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter in programma oggi.
Torna in campo la Coppa Italia, con la semifinale d’andata che vede la sfida tra Como e Inter. La partita è in programma oggi, martedì 3 marzo, con calcio di inizio alle 21. Per seguire il match in diretta TV basterà collegarsi a Canale 5 mentre la diretta streaming sarà disponibile tramite Mediaset Infinity, sempre in modo completamente gratuito.

Per vedere Como – Inter in diretta streaming dall’estero, invece, è sufficiente ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN. La scelta giusta in questo senso è rappresentata da Total VPN, servizio disponibile oggi in promo.

Per tutti i nuovi clienti, infatti, la VPN è disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,59 euro al mese, andando a scegliere il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’attivazione del servizio consente l’accesso immediato alla VPN.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Total VPN, qui di sotto.

Attiva qui Total VPN

Como – Inter: probabili formazioni

Ecco quali dovrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre:

  • Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
  • Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

La partita è in programma alle 21 di oggi, 3 marzo. La diretta TV è prevista su Canale 5 mentre in streaming sarà visibile su Mediaset Infinity. Per seguirla dall’estero si potrà ricorrere a una VPN come Total VPN che costa 1,59 euro al mese.

Attiva qui Total VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 mar 2026

Davide Raia
Pubblicato il
3 mar 2026
