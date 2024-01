Costa d'Avorio-Guinea Bissau: come vederla in streaming dall'estero

Prende il via la Coppa d’Africa, torneo continentale che da sempre riserva spettacolo e grandi sorprese: la prima partita in programma, quella inaugurale, è Costa d’Avorio-Guinea Bissau. Dal nostro paese è possibile vederla in streaming su Sportitalia, dal sito e attraverso l’applicazione del canale, mentre chi si trova all’estero può contare una soluzione come NordVPN per guardarla in diretta e con telecronaca in italiano.

Guarda in streaming dall’estero la Coppa d’Africa

Il fischio d’inizio è in programma per sabato 13 gennaio alle ore 21:00, nella cornice dell’Olympic Stadium of Ebimpé alla periferia della città ivoriana Abidjan. I padroni di casa, tra i favoriti dal pronostico per la vittoria finale (insieme a Nigeria, Egitto, Marocco e Senegal), possono contare su alcuni calciatori della Serie A come Kouamé della Fiorentina e Ndicka della Roma. Tra gli altri, partecipano alla competizione anche Lookman dell’Atalanta (Nigeria), El Azzouzi del Bologna (Marocco), Luvumbo del Cagliari (Angola), Rafia del Lecce (Tunisia), Bennacer del Milan (Algeria), Osimhen del Napoli (Nigeria) e Cabral della Salernitana (Capo Verde).

Costa d’Avorio-Guinea Bissau è un match valido per il gruppo A, lo stesso che include anche Guinea Equatoriale e Nigeria. Sono in tutto 24 le squadre partecipanti al torneo, ecco le altre: Capo Verde, Egitto, Ghana e Mozambico per il gruppo B, Camerun, Gambia, Guinea e Senegal per il gruppo C, Algeria, Angola, Burkina Faso e Mauritania per il gruppo D, Mali, Namibia, Sudafrica e Tunisia per il gruppo E, Repubblica Democratica del Congo, Marocco, Tanzania e Zambia per il gruppo F.

