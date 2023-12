Djokovic-Alcaraz: come e dove vederla in streaming

Djokovic-Alcaraz è l’ultima grande sfida di questa stagione tennistica che non ha certo risparmiato emozioni, soprattutto a noi italiani. Va in scena nella cornice del Riyadh Season Tennis Cup in Arabia Saudita. I due big del circuito scenderanno in campo mercoledì 27 dicembre alle ore 16:45, per un incontro al meglio dei tre set, con la possibilità di vederla in streaming su DAZN (l’abbonamento è in offerta a 23,99 €/mese fino a martedì 26).

Come vedere in streaming Djokovic-Alcaraz

Si sfidano il numero uno e il numero due ranking, già protagonisti delle finali nei tornei di Wimbledon e di Cincinnati, con un successo a testa. L’appuntamento può essere definito a tutti gli effetti un big match (ricordiamo che al terzo posto della classifica c’è Medvedev, al quarto Sinner). La cornice che ospita l’incontro è quella della Kingdom Arena di Riyadh.

Chi vuol vedere la partita in streaming lo può fare grazie alla diretta su DAZN, con la telecronaca affidata alle voci di Luca Farina e Giampaolo Cattaneo. È accessibile da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali e così via.

Fanno parte del torneo anche big del circuito femminile come Sabalenka e Jabeur. Anche in questo caso sarà possibile vederle su DAZN, partner esclusivo della competizione nel ruolo di broadcaster a livello globale per oltre 200 paesi. L’appuntamento, in scena nella capitale dell’Arabia Saudita, ha una portata che va oltre il tennis, combinando arte, musica, cibo, teatro e altri eventi.

Ricordiamo che, fino al 26 dicembre, DAZN mette a disposizione un’offerta speciale per l’attivazione dell’abbonamento STANDARD al prezzo mensile di 23,99 euro (per sei mesi) anziché 40,99 euro. È il piano che include anche la diretta streaming di tutte le partite della Serie A di calcio, sette su dieci in esclusiva in ogni giornata.

