Come vedere Djokovic-Fritz in streaming dall'estero

Djokovic-Fritz è il quarto di finale degli Australian Open che mette di fronte il fuoriclasse serbo e lo statunitense (numero 12 del ranking) capace di battere Tsitsipas. Lo puoi vedere in streaming su NOW, anche se ti trovi all’estero e senza rinunciare alla telecronaca in italiano, grazie a uno strumento come NordVPN. Stando al calendario, la sfida dovrebbe iniziare alle 04:30 sul campo della Rod Laver Arena.

Guarda in streaming dall’estero Djokovic-Fritz

Agli ottavi, il numero uno del ranking mondiale è riuscito a sbarazzarsi senza alcuna difficoltà (6-0, 6-0, 6-3) di un avversario come Mannarino, capace di dare spettacolo nelle prime fasi del torneo. Le altre gare in programma per la qualificazione alle semifinali sono Sinner-Rublev (che ci interessa da vicino), Hurkacz-Medvedev e quella che metterà di fronte i vincitori dei match Zverev-Norrie e Kecmanovic-Alcaraz, ancora in corso mentre scriviamo. Con un abbonamento alla piattaforma di Sky è possibile vederle tutte.

Diamo uno sguardo a ciò che bisogna dare per vedere in streaming dall’estero la partita, con la telecronaca in italiano. È semplice e alla portata di tutti con il supporto garantito per smartphone, tablet, computer e altri dispositivi.

Innanzitutto, aprire l’app di NordVPN sul device scelto;

poi, attivare la connessione a uno dei server italiano disponibili;

infine, lanciare l’app di NOW e iniziare la visione (occorre il pass Sport attivo, in sconto da 9,99 euro al mese).

In questi giorni è ancora possibile approfittare della promozione per l’inizio del 2024 e sottoscrivere un abbonamento a NordVPN con sconti fino al 67% rispetto ai prezzi di listino. Il servizio, tra le altre cose, incluse una protezione avanzata di privacy e dati personali grazie a strumenti come il blocco del tracciamento online e dei malware.

