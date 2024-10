Come vedere Elfsborg-Roma in diretta streaming da Italia ed estero

L’Europa League torna protagonista con Elfsborg-Roma, match valido per il secondo turno. Puoi vedere la partita in diretta streaming su NOW (anche dall’estero con NordVPN senza rinunciare al commenti in italiano). La cornice è quella svedese della Boras Arena, il fischio d’inizio è in programma per giovedì 3 ottobre alle ore 21:00.

Elfsborg-Roma: guarda in streaming la partita di Europa League

La trasferta svedese rischia di essere già decisiva per il cammino dei giallorossi nella competizione, complice il pareggio in casa per 1-1 contro l’Atletico Bilbao nel primo turno. Gli avversari sono invece ancora fermi a 0 punti in classifica, dopo la sconfitta per 3-2 rimediata in Olanda dall’AZ.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, puoi puntare sulla diretta esclusiva di NOW. Scopri l’offerta della piattaforma, da soli 14,99 euro al mese per il pass Sport che include anche le gare della Formula 1 della MotiGP. Dall’estero ti puoi affidare a NordVPN.

Toccherà in primo luogo ai due allenatori, Hiljemark e Juric, studiare la strategia migliore per scardinare la difesa avversarie e allungare le mani su un risultato utile. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Elfsborg (3-4-3): Petterson; Ibrahim, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli, Baidoo;

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov.

Nonostante la trasferta, le stime dei bookmaker danno i giallorossi come favoriti dal pronostico. Sappiamo però che il feeling della Lupa con le squadre dei paesi nordici può giocare brutti scherzi (il ricordo di quanto accaduto con il Bodo Glimt è ancora una ferita aperta).

Come vederla in italiano se ti trovi all’estero

Al momento sei all’estero? Non rinunciare alla telecronaca di Elfsborg-Roma in italiano, ti basta NordVPN. Devi solo seguire questi pochi e semplici passi.

Se non lo hai ancora fatto, installa l’app di NordVPN (guarda l’offerta) sul tuo dispositivo, poi aprile;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

inizia lo streaming e goditi il match in diretta.