Come vedere Empoli-Inter in diretta streaming da Italia ed estero

Empoli-Inter in campo per il turno infrasettimanale della Serie A. Il fischio d’inizio è in programma per il 30 ottobre alle ore 18:30, nella cornice dello stadio Castellani. Puoi vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN, anche dall’estero grazie alla rete globale di NordVPN (guarda l’offerta).

Serie A: come vedere Empoli-Inter in streaming

Decimi in classifica a 11 punti, i toscani sono reduci dal pareggio con il Parma. I nerazzurri sono invece secondi, a 18 punti, dietro solo alla capolista Napoli che viaggia in solitaria a quota 22 punti.

Se vuoi vedere in streaming la partita, lo puoi gare in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di i Edoardo Testoni e il commento tecnico di Dario Marcolin. Non rinunciare al racconto del match nella nostra lingua anche se ti trovi all’estero, grazie a NordVPN (in sconto).

Queste le probabili formazioni che i due allenatori, D’Aversa e Inzaghi, dovrebbero schierare dal primo minuti.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Pezzella, Anjorin, Grassi, Gyasi; Solbkken, Fazzini; Colombo;

Inter (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck; Dimarco, Mkhitaryan, Barella, Zielinski, Darmian; Lautaro Martinez, Thuram.

Nonostante il fattore campo, i nerazzurri sono favoriti dal pronostico. Occhio però alla coda lunga del pareggio in casa con la Juventus, un’occasione persa per i milanesi.

Guarda la partita dall’estero, in italiano

Sei all’estero? Nessun problema, anche se ti trovi lontano dal nostro paese puoi vedere Empoli-Inter in streaming con la telecronaca in italiano. Tutto ciò che ti serve è incluso nella soluzione di NordVPN. Segui questi passaggi.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri la promo), se non l’hai ancora scaricata, il download è gratuito;

collegati a un server italiano per navigare con un indirizzo IP del nostro paese;

avvia lo streaming su DAZN e goditi lo spettacolo della Serie A.