Come vedere Feyenoord-Milan in streaming: playoff di Champions

È un momento decisivo per la stagione dei rossoneri: Feyenoord-Milan è l’andata dei playoff di Champions League. Puoi vedere la partita in streaming su Prime Video, in modo gratuito se hai già un abbonamento Prime attivo, da tutti i tuoi dispositivi. Si gioca questa sera, mercoledì 12 febbraio, alle ore 21:00. La cornice è quella dello stadio di Rotterdam, nota come De Kuip dagli appassionati del calcio olandese.

Champions League: guarda in streaming Feyenoord-Milan

Tornare a casa con un risultato utile sarebbe di fondamentale importanza per il Diavolo, in vista del ritorno che si disputerà a San Siro la prossima settimana. C’è in palio la qualificazione agli ottavi di finale.

Come anticipato, se vuoi vedere la partita in streaming lo puoi fare grazie alla diretta esclusiva di Prime Video. La piattaforma di Amazon ha affidato la telecronaca alla voce di Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. Il collegamento è previsto dalle ore 19:30 con un approfondimenti e interviste da bordo campo, in compagnia di Clarence Seedorf, Cristian Brocchi e Gianfranco Zola.

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Priske e Conceicao, dovrebbero mandare in campo al fischio di inizio. Tra i titolari rossoneri anche Gimenez, appena arrivato nella sessione del calciomercato invernale, proprio dalla squadra olandese.

Feyenoord (4-2-3-1): Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxao; Ueda;

Milan (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Leao.

Il pronostico vede favoriti gli ospiti, nonostante la trasferta. Come da tradizione, però, in Champions League anche un singolo episodio può risultare determinante.

Non hai ancora attivato il tuo abbonamento Prime? Fallo subito, sfruttando la prova gratis di 30 giorni. Avrai così accesso ai tanti vantaggi della sottoscrizione, incluso lo streaming su Prime Video da tutti i tuoi dispositivi.