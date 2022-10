Come vedere la Formula 1 degli Stati Uniti in streaming dall'estero

Anche questo weekend sarà all’insegna dei motori grazie a una Formula 1 che non ha mancato di emozionarci finora. Dopo aver appreso la vittoria di Max Verstappen, con il secondo titolo mondiale, non vogliamo comunque perderci la gara in programma negli Stati Uniti.

Se in questo momento ti trovi all’estero non ti preoccupare. C’è un metodo semplice, veloce ed economico per poter accedere alle piattaforme di streaming alle quali sei abbonato che trasmettono le gare. Sarà più facile di quanto pensi riuscire a non perderti nemmeno uno degli appuntamenti in programma per questo weekend. Perciò prenditi qualche minuto di tempo per la lettura di questo articolo.

Prima di tutto devi affidarti a una buona VPN. Tra le migliori c’è NordVPN oggi in offerta grazie al Black Friday. Installala sul dispositivo dal quale vedrai la Formula 1. Una volta attivata la sua app, compatibile con tutti i sistemi operativi, dovrai selezionare un server posizionato in Italia. In questo modo qualsiasi piattaforma crederà che ti sia collegato all’interno del Paese.

Formula 1 Stati Uniti: streaming e calendario completo delle gare

Ottimo risultato per Max Verstappen, ma le gare continuano a ritmo serrato anche durante questa due giorni. Perciò non perdere nemmeno uno degli appuntamenti della Formula 1 GP degli Stati Uniti che promette tantissime emozioni e ricchi colpi di scena per gli altri piloti che concorrono al secondo e terzo posto:

Sabato 22 ottobre 2022

10:00 F1 prove libere 2 (replica)

12:00 F1 prove libere 2 (replica)

20:45 Paddock Live

21:00 F1 prove libere 3

22:00 Paddock Live

22:30 conferenza stampa team

23:15 Paddock Live

23:30 Paddock Live

00:00 F1 qualifiche (in diretta su TV8)

01:15 Paddock Live

09:30 F1 qualifiche (replica)

11:15 F1 qualifiche (replica)

13:00 F1 qualifiche (replica)

19:30 Paddock Live

21:00 F1 gara (in diretta su TV8)

22:00 Paddock Live

00:00 Race Anatomy

Se ti trovi all’estero acquista NordVPN adesso che si trova al 68% di sconto e che ti offre 3 mesi in regalo. Sarai contento di sapere che i suoi server vengono regolarmente aggiornati per essere in grado di aggirare le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming. Affidati ai migliori che ti garantiscono una connessione sicura, veloce e senza limiti.

