Come vedere Francia-Polonia in streaming in italiano anche all'estero

Manca l’ultimo tassello alla Francia vice-Campione del Mondo per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di EURO 2024. Dopo la vittoria di misura contro l’Austria e il pareggio contro l’Olanda, i transalpini, ancora orfani di Mbappè, cercano il successo contro la Polonia, già fuori dai giochi per la qualificazione.

La formazione guidata da Michal Probierz, però, vuole rendere cara la pelle e lasciare la manifestazione continentale con un risultato di prestigio considerato che non batte la Francia addirittura dal 1982.

La partita si giocherà alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming solo su NOW con il pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Se sei all’estero e vuoi avere il commento in italiano dovrai servirti di NordVPN.

La piattaforma streaming NOW non può essere utilizzata all’estero per via del blocco territoriale attivo su questi servizi uno volta che si trova fuori dall’Italia. Anche se sei abbonato al pass Sport, dunque, in teoria non potresti accedere, ma c’è un modo per aggirare l’ostacolo grazie a NordVPN. Per farlo, segui questi passaggi:

Scegli un piano NordVPN tra quelli in offerta per giugno 2024 Scarica l’applicazione di NordVPN sul dispositivo che userai per vedere la partita Apri NordVPN, inserisci le tue credenziali che deciderai in fase di acquisto e apri la pagina dei server Seleziona un server italiano (Milano o Roma) Adesso potrai aprire NOW dallo stesso dispositivo in cui hai avviato NordVPN per guardare Francia-Polonia in streaming con il commento in italiano

Grazie a questo “trucco” sarai in grado di simulare la tua posizione in Italia ed utilizzare quindi NOW ed altri eventuali piattaforme streaming come se fossi in casa. Inoltre, potrai farlo con la sicurezza garantita da NordVPN: connessioni private e sicure, anche su WiFi pubblici, le migliori velocità VPN per lo streaming, la protezione da malware e siti web poco sicuri e la possibilità di usare un account soltanto per dieci dispositivi.

Il pass Sport di NOW, disponibile a partire da 16,99 euro al mese, è la tua finestra invece su un mondo di grandi eventi sportivi: tutte le partite di EURO 2024, tra cui 20 in esclusiva, i Giochi Olimpici di Parigi 2024, Wimbledon, la Formula 1, la MotoGP e poi le nuove stagioni della Serie A (con 3 partite su 10 a giornata), della Serie C, della Premier League, della Bundesliga e soprattutto, in esclusiva quasi totale, delle nuove Champions League, Europa League e Conference League.