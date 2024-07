Come vedere Francisco Comesaña-Musetti in streaming (Wimbledon)

Oggi pomeriggio, sul campo 14 di Wimbledon, andrà in scena la sfida valida per il terzo turno del torneo tra Francisco Comesaña e Lorenzo Musetti. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Lorenzo Musetti è reduce dal successo in rimonta su Luciano Darderi al quinto set, dopo essere andato sotto 2-1 al termine del terzo set. Per il finalista del Queen’s il match odierno rappresenta una ghiotta possibilità per raggiungere la seconda settimana del torneo, con il suo avversario che al momento occupa il 122° posto nel ranking ATP.

Il numero due del tennis italiano non potrà però permettersi il lusso di sottovalutare il 23enne originario di Mar de Plata, autore al primo turno del clamoroso successo contro la testa di serie Rublev. Al secondo turno, invece, l’argentino ha avuto la meglio al tie-break del quinto set sull’australiano Adam Walton, che a sua volta aveva sconfitto nel turno precedente Federico Coria per 3 set a 0.

Il programma di oggi, sabato 6 luglio, prevede che l'incontro tra Francisco Comesaña e Musetti avrà inizio non prima delle ore 13:15.